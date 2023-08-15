Что изменится для украинцев в начислении жилищной субсидии осенью 2023 года

Изменения в процессе и условиях получения жилищных субсидий с сентября 2023 года

Приближаясь к сентябрю, обязательно стоит вспомнить, что отопительный сезон в Украине начинается уже в середине октября. Это означает, что с изменением погодных условий придет и время, когда вы снова будете оплачивать большие суммы за коммунальные услуги. Однако не стоит паниковать, ведь правительство оказывает помощь через жилищные субсидии.

Читайте также: Как подать упрощенное заявление на субсидию: видео-инструкция

Со сменой сезона, вероятно, возрастет и количество получателей субсидий. Если у вас уже есть субсидия или собираетесь подавать на нее впервые, эта информация будет полезна для вас.

Условия назначения и размер субсидии Согласно решению правительства, субсидия назначается, если ваши расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Эта поддержка действует до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

В прошлом отопительном сезоне украинцы в среднем получали до 1600 гривен помощи в месяц в виде жилищной субсидии. Ввиду возможного повышения тарифов на электроэнергию этот размер субсидии в этом году может даже возрасти.

Упрощенная процедура Учитывая современные технологии, оформление субсидий стало еще легче. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах "Действие" или Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для того, чтобы обратиться за помощью, не нужно посещать соответствующие учреждения.

Упрощением этого процесса может стать новая услуга: с помощью порталов "Действие" и личного кабинета на веб-портале ПФУ украинцы смогут узнать, имеют ли они право на жилищную субсидию, а также немедленно подать заявку на ее получение.

Кому следует подать новые заявки Что касается подачи новых заявок, то следует обратить внимание на несколько категорий граждан, которые должны вновь обратиться за субсидией:

Лица, принадлежащие к военным формированиям.

Арендаторы жилых помещений.

Домохозяйства, в которых количество проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных.

Домохозяйства, планирующие получать льготы на природный газ, твердое или жидкое печное бытовое топливо.

На самом деле процедура получения субсидий становится все проще, а удобный онлайн-инструментарий помогает сэкономить время и усилия. Важно помнить, что своевременная подача заявки на субсидию поможет вам получить надлежащую поддержку и сделает отопительный сезон более комфортным.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!