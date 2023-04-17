Что категорически нельзя пылесосить при уборке квартиры

Что нельзя убирать пылесосом, чтобы ему не навредить

Пылесос является незаменимым помощником при уборке дома, но не все знают, что некоторые загрязнения могут серьезно повредить его работу.

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Вот список вещей, которые не рекомендуется собирать с помощью пылесоса.

Жидкости, липкие предметы, влажная пища. Использование пылетяга для сбора жидкостей может быть опасно, поскольку этот прибор использует электричество. Лучше использовать тряпку или бумажное полотенце для сбора жидкостей. Также следует избегать использования пылетяга для всасывания влажной пищи для животных;

Большое количество волос. Волосы могут намотаться на валик пылетяга и препятствовать его работе. Оно может также блокировать пылевой фильтр и снизить мощность всасывания. Малое количество волос можно собирать с помощью пылетяга, но лучше использовать веник для этой цели;

Волосы могут намотаться на валик пылетяга и препятствовать его работе. Оно может также блокировать пылевой фильтр и снизить мощность всасывания. Малое количество волос можно собирать с помощью пылетяга, но лучше использовать веник для этой цели; Стекло. Обломки стекла могут повредить шланг пылетяга или проткнуть вакуумный мешок. Лучше собирать разбитое стекло с помощью специальных лайфхаков во избежание ранений;

Строительная пыль и мука. Мелкая пыль, такая как строительная пыль или мука, может быстро засорить фильтры пылесоса и снизить его эффективность во время следующей уборки;

Мелкая пыль, такая как строительная пыль или мука, может быстро засорить фильтры пылесоса и снизить его эффективность во время следующей уборки; Кофе. Зерны или молотый кофе, которые попадают в мусорный мешок, могут впитывать влагу, что может привести к образованию плесени. Кроме того, кофейные крупинки или частицы грунта из-под вазонов могут засорить фильтр и вывести из строя мотор.

Раньше мы писали об одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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