Что категорически запрещено готовить на антипригарной сковороде, чтобы "не убить" покрытие

Что нельзя готовить на антипригарном покрытии и почему

Некоторые продукты могут "убить" сковороду, имеющую антипригарное покрытие. Важно соблюдать несколько правил для продления жизни вашей сковороды.

Антипригарная сковорода крайне необходима на кухне. Она проста в использовании, функциональна и долговечна при правильном использовании.

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Впрочем, не все знают, что антипригарное покрытие не универсально, а может испортиться. В частности, нельзя пользоваться металлическими или острыми инструментами, сильно нагревать, чтобы не выделялись токсичные испарения.

Также сковородки с антипригарным покрытием могут испортить продукты:

1. Куриные ножки, крылья и другие блюда из птицы с костями. Все потому, что острые кости могут оставить царапины на поверхности.

2. Соусы. Антипригарные сковороды не подходят для соусов, поскольку они могут карамелизоваться и прилипать.

3. Жареная колбаса или сосиски. При жарке этих продуктов выделяется жир, который может агрессивно обращаться с антипригарным покрытием, повреждая его.

4. Цитрусовые, помидоры и блюда с лимонным соком. Эти продукты выделяют кислоты, которые могут повредить антипригарное покрытие.

5. Блюда с большим количеством масла. Если готовите блюдо с чрезмерным использованием масла, растительного масла или жиров, то так может перегреться сковорода. Как следствие получите повреждение покрытия.

6. Запеканки. Антипригарную посуду не всегда можно использовать в духовке, поэтому проверяйте инструкцию.

Напомним, что мука всегда была символом богатства и изобилия. Этот продукт нужно хранить в правильном месте, так и с деньгами в семье будет все хорошо.

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