Что не нужно делать, чтобы плов не превратился в липкую кашу

Создание идеального плова – это всегда своего рода таинство, оно похоже на искусство. Ароматное и рассыпчатое блюдо влюбляет всех членов семьи. Однако что делать, если вместо нормального плова выходит липкая каша? Мы собрали главные тонкости, которые нужно знать, чтобы плов не слипался и был легким и рассыпчатым.

Не тот рис

Не будем углубляться в перечисление сортов, цен и заглавий. Проще всего найти в магазине рис с пометкой "для плова". Возможно он будет немного дороже, но точно не превратится после пятиминутной варки в размазню.

Неплохим выбором будут сорта Басмати и Жасмин, однако настоящие ценители предпочитают короля узбекского риса — риса Девзира, специально выведенного для приготовления плова.

У него довольно толстое вытянутое зерно, покрытое розовой пудрой. Девзира не разваривается, не слипается, впитывает много воды и жира, поэтому приготовленный из него плов отличается насыщенным вкусом и ароматом.

Несоблюдение пропорций

Независимо от выбранного рецепта или сорта риса, нужно четко соблюдать рекомендованные пропорции мяса, риса, моркови и лука.

На 1 кг риса уходит 1 кг мяса. На 1 кг мяса - не менее 500-800 г моркови и 300 г белого или желтого лука. Лука можно добавить и больше, но тогда его будет сложно правильно обжарить.

Неправильная посуда

Выбирая посуду для приготовления плова, следует предпочесть чугунный котел, в нем рис не слипнется и приготовится равномерно. Также хорошей альтернативой станет гусятница или тяжелая кастрюля. А вот простые кастрюли и глубокие сковородки не доведут блюдо до нужного эффекта и не раскроют все прелести вкусов и ароматов плова.

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Мало жира

Согласно правилам, на 1 килограмм риса требуется 250 или 300 грамм растительного масла. От количества жира зависит вкус, рассыпчатость и аромат плова. Именно в масло овощи со специями отдают аромат, а затем все это переходит в рис.

Для лучшего вкуса рекомендуется смешивать растительные и животные жиры. Очень важно раскалить масло, ведь овощи должны попадать во фритюр и сразу поджариваться. Если жира мало или он не успел прогреться, продукты начнут терять сок.

Много или мало воды

Вода является одним из основных ингредиентов плова, именно от нее зависит его консистенция. При варке обыкновенного риса добавляют две части воды на одну часть риса, но с пловом такая пропорция не работает.

Во-первых, рис предварительно тщательно промывается, поглощая при этом влагу. Во-вторых, много сока выделяется из моркови и лука. Если добавить 2 части воды, получится размазня, если влить мало, рис не сможет приготовиться. Оптимальным можно считать следующее объемное соотношение: 1,2 части воды на 1 часть риса.

Нехватка специй

Приготовить плов без специй – это кулинарное преступление. Плов может быть приготовлен даже без риса, но специи в нем – основной ингредиент, придающий вкус, аромат и остроту.

Обязательно должны быть зира, паприка, перец, головка чеснока и соль. В продаже есть множество готовых приправ для плова, но, по желанию, можно изготовить и свой вариант, например: зира (кумин), перец чили, измельченный барбарис и шафран.

Самый вкусный плов получается с цельными семенами зиры, они дают более насыщенный запах. Высушенные ягоды барбариса имеют природную кислинку и очень богаты витамином С. Шафран придает блюду яркий желтый цвет и пряно-жгучий вкус.

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