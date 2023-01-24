Що не потрібно робити, щоб плов не перетворився на липку кашу

Створення ідеального плову – це завжди свого роду таїнство, воно схоже на мистецтво. Ароматна та розсипчаста страва закохує у себе всіх членів родини. Проте що робити, якщо замість нормального плову виходить липка каша? Ми зібрали головні тонкощі, які треба знати, щоб плов не злипався і був легким та розсипчастим.

Не той рис

Не будемо заглиблюватися в перерахування сортів, цін та назв. Найпростіше знайти в магазині рис із позначкою "для плову". Можливо він буде трохи дорожчим, але точно не перетвориться після п'ятихвилинного варіння на розмазню.

Непоганим вибором будуть сорти Басматі та Жасмін, проте справжні поціновувачі віддають перевагу королю узбецького рису — рису Девзіра, спеціально виведеному для приготування плову.

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У нього досить товсте витягнуте зерно, вкрите рожевою пудрою. Девзіра не розварюється, не злипається, вбирає багато води і жиру, тому приготований з нього плов відрізняється насиченим смаком і ароматом.

Недотримання пропорцій

Незалежно від вибраного рецепту або сорту рису, потрібно чітко дотримуватися рекомендованих пропорцій м'яса, рису, моркви та цибулі.

На 1 кг рису йде 1 кг м'яса. На 1 кг м'яса — не менше 500–800 г моркви та 300 г білої або жовтої цибулі. Цибулі можна додати і більше, але тоді її буде складно правильно обсмажити.

Неправильний посуд

Вибираючи посуд для приготування плову, слід надати перевагу чавунному казану, в ньому рис не злипнеться і приготується рівномірно. Також непоганою альтернативою стане гусятниця або важка каструля. А ось прості каструлі та глибокі сковорідки не доведуть страву до потрібного ефекту і не розкриють усі принади смаків та ароматів плову.

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Мало жиру

Згідно з правилами, на 1 кілограм рису потрібно 250 або 300 грам олії. Від кількості жиру залежить смак, розсипчастість та аромат плову. Саме в масло овочі зі спеціями віддають аромат, а потім все це переходить у рис.

Для кращого смаку рекомендується змішувати рослинні та тваринні жири. Дуже важливо розжарити олію, адже овочі повинні потрапляти у фритюр і одразу підсмажуватись. Якщо жиру мало або він не встиг прогрітися, то продукти почнуть втрачати сік.

Багато або мало води

Вода є одним із головних інгредієнтів плову, саме від неї залежить його консистенція. При варінні звичайного рису додають дві частини води на одну частину рису, але з пловом така пропорція не працює.

По-перше, рис попередньо ретельно промивається, поглинаючи при цьому вологу. По-друге, багато соку виділяється з моркви та цибулі. Якщо додати 2 частини води, вийде розмазня, якщо влити мало, рис не зможе приготуватися. Оптимальним можна вважати таке об'ємне співвідношення: 1,2 частини води на 1 частину рису.

Нестача спецій

Приготувати плов без спецій – це кулінарний злочин. Плов може бути приготовлений навіть без рису, але спеції в ньому – основний інгредієнт, що надає смаку, аромату і гостроти.

Обов'язково повинні бути зіра, паприка, перець, головка часнику і сіль. У продажу є безліч готових приправ для плову, але, за бажання, можна виготовити і свій варіант, наприклад: зіра (кумин), перець чилі, подрібнений барбарис та шафран.

Найсмачніший плов виходить із цілісним насінням зіри, воно дає більш насичений запах. Висушені ягоди барбарису мають природну кислинку і дуже багаті на вітамін С. Шафран надає страві яскравого жовтого кольору і пряно-пекучого смаку.

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