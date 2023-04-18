Что нельзя делать на кладбище в Ведущую неделю: народные приметы и предрассудки

Ведущее воскресенье в 2020 году выпадает на 26 апреля – в первое воскресенье после Пасхи. В ведущее воскресенье люди вспоминают души умерших в первое после Пасхи воскресенье. А вторую неделю после Пасхи называют поминальной неделей.

Места погребения человеческих тел во многих культурах считаются мистическими и энергетически сильными. Это связано с тем, что земля, принимающая тело усопшего, "запоминает" все происходящее с ней. Поэтому важно соблюдать определенные правила поведения на кладбище, чтобы не оскорблять усопших.

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При посещении кладбища существует примета, что нельзя приходить на кладбище в темное время суток – после заката. Считается, что день – это время живых, а ночь – время мертвых, и посещая кладбище в сумерках, можно потревожить усопших или даже разгневать их.

Также не рекомендуется посещать кладбище по большим церковным праздникам, лучше выбрать менее посещаемые даты. В церковном календаре такие дни называются Родительскими субботами, а народные верования выделяют для поездки на могилы особый праздник – Радоница или Радоническая неделя.

Существует также поверье, что нельзя посещать могилы зимой, а если уж так случилось, то нужно заместить оставленную дорожку и обойти кладбище кругом три раза. В противном случае можно "принести" с собой душу умершего домой.

На кладбище можно приносить разнообразные гостинцы усопшим, такие как конфеты, печенье, табак или спиртное (если покойник при жизни пил или курил). Некоторые части принесенных блюд нужно съесть рядом с памятником, а остальное оставить на могиле.

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Кладбище традиции в разных странах могут быть интересными и необычными. Одно из таких поверий связано с оставляемыми на могиле вещами. Согласно этому верованию, все вещи, лежащие на могиле, принадлежат покойнику, поэтому они не должны быть унесены с собой. Если вы случайно потеряли что-нибудь на могиле, не поднимайте эту вещь – это может иметь негативные последствия. Однако, в некоторых случаях, если вы выпустили из рук ценную вещь, то ее можно унести, расценивая это как "откуп" – например, несколько монет, возложенных на могилу.

Кроме того, в народных приметах есть указания, что не стоит слишком сильно переживать и расстраиваться на кладбище. Согласно вере, покойник может огорчаться родными и захотеть забрать их к себе, чтобы защитить от судьбы. Поэтому устраивать пиры и веселье на кладбище также не рекомендуется, поскольку считается, что зависть мертвеца может привести к бедам в жизни живых.

Фотография на кладбище также имеет свои верования. Некоторые люди могут делать фотографии на могилках, чтобы запечатлеть памятный момент встречи с родственниками или снять фото памятника на память. Однако эту привычку лучше избегать. Считается, что фотосъемка живых людей на кладбище может принести негативные последствия, такие как болезни или даже смерть.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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