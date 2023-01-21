Что нельзя делать в Китайский Новый год: главные запреты жителей Поднебесной
Китайский Новый год считается самым важным праздником в Китае, его отмечают уже более двух тысяч лет. В этот праздник принято украшать свое жилище фонариками и фигурками, который символизируют новый год.
В Китае этот праздник, который выпадает на даты между 12 и 19 февраля, называется Чуньцзе (праздник весны). Во время него жители Китая соблюдают ряд традиций, а также не допускают развития следующих ситуаций.
- не допускается крик детей. Считается, что он приносит несчастье, поэтому родители всячески успокаивают своих детей.
- утром нельзя есть кашу. После празднования нового года китайцы предпочитают есть рис. Считается, что семья будет богатой весь предстоящий год.
- плохой приметой считается поломка инструментов или оборудования. Владельцы компаний делаю все возможное, чтоб уберечься от таких случаев.
- нельзя посещать больницу. Китайцы считают, что это может навлечь на человека болезни на весь наступающий год. Посещают больницу лишь в случае крайней необходимости.
- внимание на кражи. В период празднования китайцы заботятся о том, чтобы никто не мог проникнуть к ним в карман. Такая неприятная ситуация предвещает потерю богатства в наступающем году.
- полная чаша риса. Китайцы не оставляют емкость для хранения пустой, поскольку это вызывает плохое предзнаменование.
- не носить порванную одежду. Считается, что даже детям нельзя надевать такую одежду, она может принести несчастье.
- нельзя убивать. В праздник весны стараются избегать кровопролития, а несчастья и катастрофы считаются плохим предзнаменованием.
- в праздник Китайского Нового года нельзя надевать белую и черную одежду. Эти цвета традиционно ассоциируются с трауром.
- нельзя в первый день нового года мыть волосы. Это буквально считается, как смыть свое благосостояние. Дело в том, что в китайском языке иероглиф “волосы" произносится почти также, как и “быть богатым".
- китайцы не дарят часы, ножницы и груши. Такие подарки в их культуре связаны негативными ассоциациями.
Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". В этот вечер для китайцев наступает самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями.
В эту лунную ночь жители Поднебесной прилагали все усилия для поворота судьбы в сторону счастья. Читайте, как правильно загадывать желание на Китайский Новый год.
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