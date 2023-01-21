Що не можна робити у Китайський Новий рік: головні заборони мешканців Піднебесної

Китайський Новий рік вважається найважливішим святом у Китаї, його відзначають уже понад дві тисячі років. У це свято прийнято прикрашати свою оселю ліхтариками та фігурками, які символізують новий рік.

У Китаї це свято, яке випадає на дати між 12 та 19 лютого, називається Чуньцзе (свято весни). Під час нього жителі Китаю дотримуються низки традицій, а також не допускають розвитку наступних ситуацій.

не допускається крик дітей. Вважається, що він приносить нещастя, тож батьки всіляко заспокоюють своїх дітей.

вранці не можна їсти кашу. Після святкування нового року китайці вважають за краще їсти рис. Вважається, що сім'я буде багатою протягом наступного року.

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поганою прикметою вважається поломка інструментів чи обладнання. Власники підприємств роблю все можливе, щоб уберегтися від таких випадків.

не можна відвідувати лікарню. Китайці вважають, що це може спричинити людину хвороби на весь наступаючий рік. Відвідують лікарню лише у разі нагальної потреби.

увагу на крадіжки. У період святкування китайці дбають про те, щоб ніхто не міг проникнути до них у кишеню. Така неприємна ситуація віщує втрату багатства наступного року.

повна чаша рису. Китайці не залишають ємність для зберігання порожній, оскільки це викликає погане знамення.

не носити порваний одяг. Вважається, що навіть дітям не можна одягати такий одяг, він може принести нещастя.

не можна вбивати. У свято весни намагаються уникати кровопролиття, а нещастя і катастрофи вважаються поганою ознакою.

у свято Китайського Нового року не можна одягати білий та чорний одяг. Ці кольори зазвичай асоціюються з жалем.

не можна в перший день нового року мити волосся. Це буквально вважається, як змити свій добробут. Справа в тому, що в китайській мові ієрогліф "волосся" вимовляється майже так само, як і "бути багатим".

китайці не дарують годинник, ножиці та груші. Такі подарунки у їхній культурі пов'язані негативними асоціаціями.

Ніч під китайський Новий рік називають також "нічною зустріччю після розлуки". Цього вечора для китайців настає найважливіший момент. Вся сім'я збирається за святковим столом до новорічної вечері, яка відрізняється не лише великою кількістю і різноманітністю страв, а й численними традиціями.

Цієї місячної ночі жителі Піднебесної докладали всіх зусиль для повороту долі у бік щастя. Читайте як правильно загадувати бажання на Китайський Новий рік.

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