Что нельзя делать в Китайский Новый год: главные запреты жителей Поднебесной

Китайский Новый год считается самым важным праздником в Китае, его отмечают уже более двух тысяч лет. В этот праздник принято украшать свое жилище фонариками и фигурками, который символизируют новый год.

В Китае этот праздник, который выпадает на даты между 12 и 19 февраля, называется Чуньцзе (праздник весны). Во время него жители Китая соблюдают ряд традиций, а также не допускают развития следующих ситуаций.

не допускается крик детей. Считается, что он приносит несчастье, поэтому родители всячески успокаивают своих детей.

утром нельзя есть кашу. После празднования нового года китайцы предпочитают есть рис. Считается, что семья будет богатой весь предстоящий год.

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плохой приметой считается поломка инструментов или оборудования. Владельцы компаний делаю все возможное, чтоб уберечься от таких случаев.

нельзя посещать больницу. Китайцы считают, что это может навлечь на человека болезни на весь наступающий год. Посещают больницу лишь в случае крайней необходимости.

внимание на кражи. В период празднования китайцы заботятся о том, чтобы никто не мог проникнуть к ним в карман. Такая неприятная ситуация предвещает потерю богатства в наступающем году.

полная чаша риса. Китайцы не оставляют емкость для хранения пустой, поскольку это вызывает плохое предзнаменование.

не носить порванную одежду. Считается, что даже детям нельзя надевать такую одежду, она может принести несчастье.

нельзя убивать. В праздник весны стараются избегать кровопролития, а несчастья и катастрофы считаются плохим предзнаменованием.

в праздник Китайского Нового года нельзя надевать белую и черную одежду. Эти цвета традиционно ассоциируются с трауром.

нельзя в первый день нового года мыть волосы. Это буквально считается, как смыть свое благосостояние. Дело в том, что в китайском языке иероглиф “волосы" произносится почти также, как и “быть богатым".

китайцы не дарят часы, ножницы и груши. Такие подарки в их культуре связаны негативными ассоциациями.

Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". В этот вечер для китайцев наступает самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями.

В эту лунную ночь жители Поднебесной прилагали все усилия для поворота судьбы в сторону счастья. Читайте, как правильно загадывать желание на Китайский Новый год.

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