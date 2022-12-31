Что нельзя делать в последний день года: запреты и приметы
В последний день декабря украинцы чтят память святителя Модеста Иерусалимского. Считается, что в этот день нужно быть внимательными к приметам.
Святитель Модест Иерусалимский восстановил разрушенные христианские святыни. К нему молятся о здоровье домашнего скота и хорошем помете. По народным верованиям зима в это отпускает на землю всю нечисть.
Некоторые ритуалы известны от наших предков и сегодня.
- они готовили новый веник – считалось что это хорошая примета. Его ставили вверх метелкой и обвязали красной лентой;
- оставляли для домового на столе бокал с вином и тарелку с салатом;
- на входную дверь дома вешали венок;
- новый год нужно быть встречать чистым и в новой одежде;
- незадолго до наступления Нового года в каждой комнате жилья зажечь по свече;
- извинялись перед близкими и прощали им все обиды.
Что нельзя делать 31 декабря
Считалось, что в этот день выходит очень много нечистой силы. Так нельзя было оставлять молоко в отрытой посуде, чтобы туда не залезли злые духи.
Также в этот день старались не ругаться и не обзывать ребенка. По старым верованиям из его уст сегодня говорит Ангел.
В последний день года нельзя оставлять долги. Все пытались провожать год без них.
Также наши предки старались не оставлять стол пустым – это примета бедности.
Нельзя было выбрасывать остатки пищи со стола – это может отвлечь удачу из семьи.
Всем пришедшим в дом гостям нельзя было отказывать в гостеприимстве.
Какие приметы на 31 декабря
- Погода в этот день указывает, какой будет погода в июле - если намело много снега, то месяц будет холодным.
- Если будет колючий мороз - жди вьюгу.
- Если снег сильно скрипит, то скоро будет оттепель.
- Восточный ветер дует к потеплению, а северный – к морозам.
- Каравай и соль на столе – к благополучию в семье.
- Если провожаешь год без долгов и с деньгами – будешь иметь удачу.
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