Что нельзя делать в последний день года: запреты и приметы

Как лучше провести последний день уходящего года

В последний день декабря украинцы чтят память святителя Модеста Иерусалимского. Считается, что в этот день нужно быть внимательными к приметам.

Святитель Модест Иерусалимский восстановил разрушенные христианские святыни. К нему молятся о здоровье домашнего скота и хорошем помете. По народным верованиям зима в это отпускает на землю всю нечисть.

Некоторые ритуалы известны от наших предков и сегодня.

они готовили новый веник – считалось что это хорошая примета. Его ставили вверх метелкой и обвязали красной лентой;

оставляли для домового на столе бокал с вином и тарелку с салатом;

на входную дверь дома вешали венок;

новый год нужно быть встречать чистым и в новой одежде;

незадолго до наступления Нового года в каждой комнате жилья зажечь по свече;

извинялись перед близкими и прощали им все обиды.

Что нельзя делать 31 декабря

Считалось, что в этот день выходит очень много нечистой силы. Так нельзя было оставлять молоко в отрытой посуде, чтобы туда не залезли злые духи.

Также в этот день старались не ругаться и не обзывать ребенка. По старым верованиям из его уст сегодня говорит Ангел.

В последний день года нельзя оставлять долги. Все пытались провожать год без них.

Также наши предки старались не оставлять стол пустым – это примета бедности.

Нельзя было выбрасывать остатки пищи со стола – это может отвлечь удачу из семьи.

Всем пришедшим в дом гостям нельзя было отказывать в гостеприимстве.

Какие приметы на 31 декабря

Погода в этот день указывает, какой будет погода в июле - если намело много снега, то месяц будет холодным.

Если будет колючий мороз - жди вьюгу.

Если снег сильно скрипит, то скоро будет оттепель.

Восточный ветер дует к потеплению, а северный – к морозам.

Каравай и соль на столе – к благополучию в семье.

Если провожаешь год без долгов и с деньгами – будешь иметь удачу.

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