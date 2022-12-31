Що не можна робити в останній день року: заборони та прикмети

В останній день грудня українці шанують память святителя Модеста Єрусалимського. Вважається, що в цей день потрібно бути уважними до прикмет.

Святитель Модест Єрусалимський відновив зруйновані християнські святині. До нього моляться про здоров'я домашньої худоби і хорошому приплоді. За народними віруваннями зима в цей відпускає на землю всю нечисть.

Деякі ритуали від наших предків відомі і сьогодні.

готували новий віник - вважалося що це гарна прикмета. Його ставили догори метілкою й обв’язати червоною стрічкою;

залишали для домовика на столі келих з вином і тарілку з салатом;

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на вхідні двері будинку вішали вінок;

новий рік потрібно бути зустрічати чистим та в новому одязі;

незадовго до настання Нового року в кожній кімнаті житла запалити по свічці;

вибачалися перед близькими і пробачали їм всі образи.

Що не можна робити 31 грудня

Вважалося, що в цей день виходить дуже багато нечистої сили. То ж не можна було залишати молоко у відритому посуді, щоб туди не залізли злі духи.

Також в цей день намагалися не лаятися і не обзивати дитину. За старими віруваннями з його вуст сьогодні промовляє Ангел.

В останній день року не можна залишати борги. Всі намагалися проводжати рік без них.

Також наші пращури намагалися не залишати стіл порожнім - це прикмета бідності.

Не можна було викидати залишки їжі зі столу - це може відвернути удачу з родини.

Всім гостям, хто прийшов в дім, не можна було відмовляти в гостинності.

Які прикмети на 31 грудня

Погода цього дня вказує, якою буде погода в липні - якщо намело багато снігу, то місяць буде холодним.

Якщо буде колючий мороз - чекай на завірюху.

Якщо сніг сильно скрипить, то скоро буде відлига.

Східний вітер дме до потепління, а північний – до морозів.

Коровай та сіль на столі - до добробуту в родині.

Якщо проводжаєш рік без боргів та з грошима - будеш мати удачу.

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