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Что нельзя делать в последний день года: запреты и приметы

Татьяна Иванова

Как лучше провести последний день уходящего года

В последний день декабря украинцы чтят память святителя Модеста Иерусалимского. Считается, что в этот день нужно быть внимательными к приметам.

Святитель Модест Иерусалимский восстановил разрушенные христианские святыни. К нему молятся о здоровье домашнего скота и хорошем помете. По народным верованиям зима в это отпускает на землю всю нечисть.

Некоторые ритуалы известны от наших предков и сегодня.

  • они готовили новый веник – считалось что это хорошая примета. Его ставили вверх метелкой и обвязали красной лентой;
  • оставляли для домового на столе бокал с вином и тарелку с салатом;
  • на входную дверь дома вешали венок;
  • новый год нужно быть встречать чистым и в новой одежде;
  • незадолго до наступления Нового года в каждой комнате жилья зажечь по свече;
  • извинялись перед близкими и прощали им все обиды.

Что нельзя делать 31 декабря

Считалось, что в этот день выходит очень много нечистой силы. Так нельзя было оставлять молоко в отрытой посуде, чтобы туда не залезли злые духи.

Также в этот день старались не ругаться и не обзывать ребенка. По старым верованиям из его уст сегодня говорит Ангел.

В последний день года нельзя оставлять долги. Все пытались провожать год без них.

Также наши предки старались не оставлять стол пустым – это примета бедности.

Нельзя было выбрасывать остатки пищи со стола – это может отвлечь удачу из семьи.

Всем пришедшим в дом гостям нельзя было отказывать в гостеприимстве.

Какие приметы на 31 декабря

  • Погода в этот день указывает, какой будет погода в июле - если намело много снега, то месяц будет холодным.
  • Если будет колючий мороз - жди вьюгу.
  • Если снег сильно скрипит, то скоро будет оттепель.
  • Восточный ветер дует к потеплению, а северный – к морозам.
  • Каравай и соль на столе – к благополучию в семье.
  • Если провожаешь год без долгов и с деньгами – будешь иметь удачу.

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