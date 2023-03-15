Что нельзя делать в свой день рождения: Какие суеверия связаны с именинами

Именины есть день, когда люди празднуют свое имя, полученное при рождении. В разных странах празднование именин может иметь свои традиции и предрассудки.

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Этот день является важной частью нашей жизни. Он носит в себе определенную символику. Понятно, что в народе есть разные предрассудки, связанные с именинами, которые могут повлиять на судьбу и здоровье человека.

Нельзя поздравлять человека с именинами раньше, чем наступил день его рождения. По поверью это может принести несчастье и испачкать духовную реальность. Если в день рождения появляется дождь, значит, год будет удачным и достаточным. Но если дождь не идет весь день, это может быть знаком несчастья. Важно, чтобы люди, поздравляющие с именинами, были душевно близки имениннику. Верят, что если поздравление испортится, это может налечь на здоровье и судьбу человека. Есть мнение, что никогда нельзя приветствовать человека с именинами через окно, поскольку это может снести счастье. Запрещено дарить гостю на именинах ножи, даже если он об этом попросил. Это связано с тем, что суеверные верования связывают с конфликтами и разводами. Если вы дарите букет цветов на именины, важно, чтобы количество цветов было нечетным. Считается, что количество цветов может принести неудачу и запачкать душу человека.

Также существует мнение, что именины должны отмечать именно в тот день, когда был объявлен этот святой. К примеру, если праздник Марии объявлен на 15 августа, то именины Марии должны праздновать именно в этот день, а не, например, на именины Марии Магдалины, которая празднуется 22 июля.

Кроме того, существуют предрассудки, связанные с днем недели, в которую приходятся именины. Например, говорят, что приходящие на понедельник именины могут быть несчастливыми, ведь понедельник считается днем недели, не несущей удачи. Также верят, что именины, приходящиеся на выходной день, более удачливы, поскольку у людей будет больше времени для празднования.

Есть также предрассудки, связанные с подарками на именины. Например, говорят, что нельзя дарить часы, поскольку это символизирует конец чего-либо. Также лучше избегать подарков, связанных с разлуками, например цветы желтого цвета.

Суеверий связанных с именинами можно перечислять множество, но следует помнить, что они не имеют научного обоснования и не должны влиять на нашу жизнь. Празднуйте именины, как вам нравится, и пусть они будут связаны с приятными воспоминаниями и впечатлениями.

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