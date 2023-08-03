Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не привлечь бедность

Что нельзя ставить на заставку телефона и почему

Эзотерики объяснили, как заставка на телефоне может повлиять на жизнь владельца. Ведь некоторые, на первый взгляд, невинные и обычные картинки, способны привлечь беды и горе.

Не каждый владелец смартфона задумывается о вреде некоторых изображений. Однако эксперты объяснили, что можно ставить на заставку, а от чего отказаться.

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По словам эзотериков, не стоит делать обоями и главной заставкой свое фото, поскольку на нее легче всего навести порчу и беду. Худший вариант, если взгляд владельца устремлен прямо в камеру смартфона.

Также не рекомендуется использовать фото с вашим любимым/любимой, поскольку злые люди могут позавидовать счастью и сглазить на отношения. Поэтому уберегите счастье от посторонних глаз.

Кроме того, не устанавливайте фото своих детей на заставку телефона. Поскольку их светлая и слабая энергетика не сможет противостоять недоброжелателям с плохим глазом.

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Вас это может удивить, но изображения грозы или молнии привлекают негативную энергетику. Такая же ситуация со штормами, извержениями вулканов и подобными катаклизмами. Они могут навлечь разрушительные проблемы в вашу жизнь.

Под строгим запретом разрушены или повреждены здания, крепости и кладбища. Не стоит выбирать фотографии острых предметов, злых духов, нечистые и символы, значения которых вы не знаете. Плохим вариантом станут чудовища и монстры.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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