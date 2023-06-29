Что нужно делать хотя бы раз в неделю, чтобы смартфон работал быстрее

Нужно ли выключать телефон раз в неделю, чтобы он работал быстрее

Телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако не все знают некоторые полезные советы по их эксплуатации, даже после длительного использования.

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По данным экспертов, для продления срока службы телефона рекомендуется выполнять одно простое действие хотя бы один раз в неделю – перезагрузка устройства.

Это особенно актуально для тех гаджетов, которые замедляются и испытывают проблемы с работой приложений.

"Раз в неделю выключайте телефон, дайте ему хотя бы одну минуту отдохнуть, а потом можно снова его включить", – отмечают специалисты.

Эксперты уверяют, что такое простое действие поможет освободить память устройства, снизить вероятность возникновения сбоев, улучшить скорость работы телефона и продлить срок службы его батареи.

Следует помнить, что даже при выключенном экране ваш гаджет все еще работает. Поэтому рекомендуется давать ему отдыхать хотя бы раз в неделю. При идеальных условиях специалисты советуют делать это чаще.

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