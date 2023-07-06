Что нужно знать, чтобы идеально приготовить свежие баклажаны

Чтобы создать аппетитные блюда из баклажанов, важно учитывать особенности их вкуса и текстуры. Рассказываем об этом на основе информации с сайта "Советчик".

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Выбор размера и сорта

При выборе баклажанов люди часто обращают внимание на большие плоды. Тем не менее, важнее не размер, а сорт. Различные сорта имеют свои особенности, поэтому следует обратить на это внимание.

Вымачивание

Чтобы избавиться от избыточной влажности и горечи в баклажанах, их можно замочить в соленой воде. Однако это не означает, что их нужно находиться в "соляной ванне". Горький привкус присущ перезрелым баклажанам.

Спелость

Идеально созревший баклажан не должен сильно деформироваться при нажатии. Его кожица должна быть гладкой и блестящей, без пятен и царапин. Если плоды мягкие или остаются вмятины при нажатии, это признак порчи или перезревания баклажанов. При температуре +2 С баклажаны хранятся примерно месяц.

Жарение в масле

Во время жарки баклажаны впитывают много масла, как губка. Если блюдо получилось слишком жирным, можно добавить немного соли и оставить его немного постоять.

Как альтернативу, во время жарки можно смазать ломтики баклажанов растительным маслом и готовить их на гриле в духовке или обвалять их перед жаркой на сковороде в панировке с сухарями или яйцом. Это создаст "барьер" между растительным маслом и баклажанами.

Приправы

Баклажаны отлично впитывают ароматы, и это можно использовать в пользу блюд. Не нужно перегружать их тяжелыми соусами, лучше использовать всевозможные приправы. С их помощью можно экспериментировать со вкусом блюда, приспосабливая его к собственному вкусу.

Универсальность

Баклажаны – это универсальные овощи, которые можно использовать в самых разных блюдах. Жарка не является единственным способом приготовления. Попытайтесь экспериментировать с ними, используя различные методы приготовления.

Напомним, ранее мы писали о том, как удобрять баклажаны для получения большого урожая.

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