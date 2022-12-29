Что обязательно должно быть в каждом доме на случай длительных отключений света и отопления

Украинцы адаптируются жить в условиях регулярных блекаутов и отсутствия отопления.

Мы подготовили список вещей, которые следует иметь дома на случай длительного отсутствия света и отопления.

Свет

Конечно, в вечернее и ночное время нужно чем-то осветить помещение. Поэтому дома обязательно нужно иметь автономные источники света:

фонари и лампы на батарейках;

фонари и лампы, заряжаемые от розетки и имеющие аккумулятор. Такие портативные светодиодные лампы бывают настольными и навесными. Могут также работать от электроэнергии, павербанка или ноутбука;

кемпинговый фонарь – автономный прибор, который дает приятный рассеянный свет, заряжается по USB или может иметь солнечную батарею, может работать на батарейках;

динамо-фонарь – заряжается от энергии, которую производит человек, крутя специальную ручку на корпусе. Автономный вариант, работающий без батареек;

портативная зарядная станция или павербанк с фонарем – чтобы не покупать отдельно фонарь и павербанк, можно приобрести прибор, объединяющий несколько функций. Можно также приобрести фонарь, оснащенный солнечной батареей или со встроенным аккумулятором или прибор "3 в 1";

гибкая USB лампа-фонарик, работающая от павербанка или ноутбука. Маленькое и удобное устройство, которое дает мало света, и может быть удобным, если нужно почитать книгу или работать не мешая другим;

налобный фонарик на батарейках или с зарядкой USB – очень удобный вариант, который освобождает руки и дает мощный луч света в направлении головы;

свечи – при чем как обычные, так и свечи на батарейках, не имеющие запаха и более безопасные. К некоторым таким свечам для удобства прилагается пульт управления;

Кольцевая лампа – "блогерская" лампа уже может быть в вашем доме, ее можно использовать для освещения во время блекаутов, ведь они могут работать на USB.

Гирлянда на батарейках дает мало света, но является автономной, и придаст праздничную и уютную атмосферу. Стоят они не дорого.

Тепло

При отсутствии отопления, в первую очередь следует утеплить помещение. Согреться зимой помогут:

обычная грелка – старый и проверенный народный метод, к тому же стоят они очень дешево. Наполните обычную грелку или даже пластиковую бутылку горячей водой (не крутым кипятком) и согревайте тело, лучше под одеялом или пледом;

каталитическая грелка – работает на бензине и обладает способностью сильно разогреваться;

карманную многоразовую грелку для рук;

химические грелки для рук, ног, тела;

одеяла и пледы;

электроодеяло или электроплед помогут, если у вас есть альтернативный источник энергопитания, например зарядная станция или генератор;

теплая одежда – чем больше слоев одежды, тем теплее будет телу;

биокамин – для тех, у кого есть возможность приобрести такое устройство. Они работают на денатурированном этаноле (спирте), и являются экономичными, в зависимости от интенсивности использования.

Альтернативные источники электроэнергии

павербанк – устройство, ставшее в последнее время для украинцев "мастхев". Следует иметь несколько павербанков, на случай длительных блекаутов, и держать их всегда заряженными. Выбор моделей по характеристикам и дизайну огромен.

генераторы и зарядные станции – стоят недешево, однако могут стать незаменимыми в некоторых случаях. Генератором могут обзавестись владельцы частных домов, а зарядная станция поможет тем, кто имеет дистанционную работу.

Аккумуляторы – автомобильные аккумуляторы многие украинцы сейчас используют для питания бытовой техники. Однако, в таком случае, следует знать и соблюдать правила безопасности.

Приготовление еды

Электроплита не поможет приготовить ужин, если света нет. В таком случае следует иметь дома:

мини-газовую плитку или туристическую газовую горелку – очень просты в эксплуатации. Прикрутите газовый баллон, откройте вентиль подожгите газ спичками, зажигалкой или пьезоподжигом, который есть в большинстве современных горелок. Также позаботьтесь о запасе газовых баллонов. На всякий случай можно запастись спичками, держа их в герметичном пакете и сухим спиртом;

гелевая горелка поможет разогреть пищу. Это металлическая банка с прозрачным гелем, аналогом сухого спирта, изготовленном на основе продуктов растительного происхождения, к которой прилагается подставка для посуды. Для быстрого нагрева еды желательно использовать туристическую или алюминиевую посуду с тонким дном;

запас воды – при этом следует позаботиться о запасе питьевой и технической воды в большом количестве. Можно приобрести несколько бутылей с водой и насосом, для удобного наполнения.

Связь

Если ваш провайдер поддерживает работу сети даже во время блекаутов, можно сделать так, чтобы роутер работал от павербанка и иметь интернет без электроэнергии. Чтобы иметь возможность оставаться на связи с внешним миром в критической ситуации, следует иметь:

радиоприемник на батарейках;

акустическая система с FM-радио;

альтернативные мессенджеры, работающие по принципу рации;

установленное на смартфон приложение с радиоприемником.

Гигиена

На случай отключений водоснабжения, освежить тело помогут:

портативный душ для кемпинга – емкость нужно наполнить теплой водой и закрепить в душе или ванной;

самодельный душ из пластиковой бутылки – в крышке можно сделать несколько дыр и заливать теплую воду. Или же регулировать поток воды, откручивая крышку;

одноразовый или сухой душ – это специальная пенная губка с поверхностным гипоаллергенным гелем и полотенцем, которая разрабатывалась для военных, полиции и ГСЧС. Достаточно 50 мл воды вылить в пакет с губкой, потрясти его и пену наносить на тело, после чего вытереть полотенцем.

Ранее опытные туристы дали свои советы, как "выжить" в квартире без света и отопления.

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