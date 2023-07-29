Что посадить после лука и чеснока в конце июля, чтобы не навредить почве

Что лучше сажать на огороде после сбора лука и чеснока

Сближается конец летнего сезона, и выращивание овощей на грядках можно продолжить, используя оставшееся время эффективно.

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После сбора урожая чеснока и лука в июле-августе, грядку можно успешно использовать для выращивания других культур, учитывая климатические особенности региона. Об этом пишет Телеграф.

Огурцы: Лучшим вариантом после чеснока будут раннеспелые сорта огурцов. Если в вашем регионе уже наступают холода, следует применять защитные меры, такие как дуги и покрытие агроволокном или пленкой, чтобы сохранить необходимую температуру;

Редис и редька: Следует посеять эти овощи в конце июля или в августе, когда световой день становится короче, чтобы избежать стрельбы растений;

Следует посеять эти овощи в конце июля или в августе, когда световой день становится короче, чтобы избежать стрельбы растений; Зелень: После чеснока и лука можно высеять пряные травы, такие как петрушка, укроп, шпинат, салат, кинза, руккола.

При необходимости улучшить плодородие почвы можно использовать белую горчицу, возраст или фацелию.

В следующем сезоне, соблюдая правила севооборота, на место бывших грядок чеснока и лука можно посадить такие овощи и ягоды, как картофель, капуста, кабачки, тыква, клубника (можно сажать осенью после белой горчицы), физалис, болгарский перец и томаты.

Однако не рекомендуется повторно сажать лук или чеснок на прежних грядках, а также свеклу и морковку, соблюдая правила севооборота.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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