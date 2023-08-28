Что произойдет, если у вас дома вырастет хлорофитум

Как правильно поливать хлорофитум Что любит хлорофитум и как выглядит растение хлорофитум

Хлорофитум или растение-паук – многолетнее растение с длинными ленточными стеблями, свисающими по бокам. Это травянистое растение стойкое и нетребовательное. Его можно выращивать в помещении или на земле.

Более того, это простое в уходе растение имеет несколько преимуществ для вашего внутреннего пространства. UAportal вместе с Sante Plus предлагает узнать, что происходит, когда вы выращиваете хлорофитум у себя дома.

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Что происходит, когда в доме растет хлорофитум?

Выращенный в помещении хлорофитум очищает окружающий воздух дома. Действительно, он обладает способностью поглощать угарный газ, выделяемый из сигарет, газовых плит или обогревателей. Он также помогает очистить дом от других токсичных материалов, таких как бензол, выделяемый краской или лаком, ксилол, выделяемый паркетом и смолами, формальдегид, выделяемый клеем, деревом и изоляцией, и, наконец, толуол, выделяемый лаком и мебелью.

Помимо своих свойств, растение-паук также эффективно впитывает запахи и поддерживает хороший уровень кислорода в помещении, в котором оно находится. Это способствует спокойному сну. Кстати, хлорофитум рекомендуется даже содержать в детской комнате.

Как ухаживать за хлорофитумом?

Хлорофитум - как поливать хлорофитум

Хлорофитум – неприхотливое растение, не требующее особого ухода, но следует пренебрегать некоторыми действиями, чтобы сохранить его здоровым.

Растение-паук нуждается в освещении, но не любит прямых солнечных лучей. Кроме того, рекомендуется смачивать листья, чтобы они не пересыхали. Зимой храните хлорофитум при температуре от 7 до 10°C. Кстати, растение-паук морозолюбивое.

Что касается полива, не рекомендуется поливать растение тяжелой рукой. Тем более, что его клубневые корни обладают способностью запасать воду. Учтите, что хлорофитум лучше переносит забвение полива, чем заболоченный грунт. Со всем тем, желательно поливать растение умеренно летом и делать полив зимой реже, давая почве высохнуть, прежде чем увлажнять почву. Не забывайте удалять застоявшуюся воду в блюдце или кашпо.

Чтобы сохранить свое растение, не стесняйтесь удалять мертвые листья и поврежденные части. С ранней весны до начала осени вы можете удобрять растение дважды в месяц. Пересаживайте растение-паук не реже одного раза в год или как только корни начнут выходить из дренажных отверстий.

Хлорофитум - как поливать хлорофитум

Хлорофитум – стойкое растение, которое не подвержено атакам вредителей. С другой стороны, листья растения могут побуреть, если они терпят физиологическое поражение. В этом случае рекомендуется пересадить растение или прикормить специальным удобрением для зеленых растений, чтобы прикормить его. Также желательно опрыскивать листья известковой водой, чтобы увлажнить растение, и поставить его на свет, если листья потускнели.

Однако выращивание хлорофитума у себя дома позволяет очистить окружающий воздух от токсичных веществ и способствовать спокойному сну. Кроме того, это комнатное зеленое растение легко удерживать и не требует утомительного ухода.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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