Что произойдет с земельными участками, не переоформленными до 1 января 2025 года

Ранее срок для оформления неоформленных паев должен завершиться 1 января 2025 года. Однако в 2024 году этот срок был продлен на три года.

Как объяснил юрист Игорь Ясько в комментарии 24 Канала, владельцы неистребованных паев должны были завершить оформление права собственности к 1 января 2025 года. Однако в 2024 году этот срок был перенесен на 1 января 2028 года.

Владельцы неистребованных паев или их наследники получили дополнительные три года для оформления права собственности на земельные участки. Если до 1 января 2028 этого не будет сделано, такие участки будут считаться отказаными. Процесс остается прежним, но до конца года возможны изменения, – отметил управляющий партнер ЮК Winner.

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Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев)", срок для оформления неистребованных паев продлен до 1 января 2028 года. Сейчас в Украине насчитывается около 104,4 тысяч таких паев.

Важно отметить, что это решение было принято в ответ на трудности, связанные с военной агрессией против Украины, что сделало невозможным своевременное оформление земли многими гражданами.

Что произойдет, если не оформить пай до 2028 года?

Если владелец пая или его наследник не завершит оформление права собственности к указанному сроку, участок будет считаться отказанным. В этом случае земля будет передаваться в коммунальную собственность местного общества как бесхозное имущество. В течение семи лет после передачи в коммунальную собственность такая земля не может быть передана в частную собственность, за исключением возвращения прав на нее владельцам паев или их наследникам.

Закон также содержит следующие положения:

продлен до 2026 года пилотный проект по внесению данных в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

с 7 февраля 2025 возобновлено обязательное повышение квалификации для инженеров-землеустроителей, геодезистов и оценщиков земель;

земли, принадлежащие к водным объектам общегосударственного значения, закреплены как государственная собственность;

уточнен порядок использования средств, полученных от потерь в сельском хозяйстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что предусмотрено в 2025 году относительно льгот для украинцев после 60 лет.

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