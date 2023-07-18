Что сделать с огурцами перед консервацией, чтобы сохранить их зелеными и хрустящими

Как закрыть огурцы в банках, чтобы они сохранили цвет и были хрустящими

При заготовке консервов многие замечают, что огурцы теряют свой цвет и становятся менее привлекательными. Но есть простой лайфхак, который поможет сохранить аппетитный цвет и сделать огурцы более хрустящими. Важно отметить, что сам рецепт маринада не имеет значения для этой процедуры.

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Прежде чем солить огурцы, проделайте следующую процедуру. Положите огурцы в сосуд, а затем ошпарьте их соленым рассолом.

Приготовить раствор очень просто: на 10 литров чистой воды нужно взять 500 г соли. Если у вас немного огурцов, пропорции можно снизить.

Сразу после ошпаривания огурцы переложите в холодную воду. Рекомендуется добавить ледяные кубики в воду, чтобы сделать процедуру еще более эффективной.

Благодаря разнице в температуре огурцы сохранят свой яркий цвет, станут более хрустящими и аппетитными. Эта процедура не повлияет на вкус огурцов.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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