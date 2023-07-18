Що зробити з огірками перед консервацією, щоб зберегти їх зеленими та хрумкими

При заготівлі консервів багато людей помічають, що огірки втрачають свій колір і стають менш привабливими. Але є простий лайфхак, який допоможе зберегти апетитний колір та зробити огірки більш хрусткими. Важливо зазначити, що сам рецепт маринаду не має значення для цієї процедури.

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Перш ніж солити огірки, виконайте таку процедуру. Покладіть огірки у посудину, а потім ошпарте їх соленим розсолом.

Приготувати розчин дуже просто: на 10 літрів чистої води потрібно взяти 500 грамів солі. Якщо у вас небагато огірків, пропорції можна зменшити.

Відразу після ошпарювання огірки перекладіть у холодну воду. Рекомендується додати крижані кубики до води, щоб зробити процедуру ще ефективнішою.

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Завдяки різниці у температурі огірки збережуть свій яскравий колір, стануть більш хрусткими та апетитними. Ця процедура не вплине на смак огірків.

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