Что собаки делают дома, когда хозяин на работе

Что делают собаки, когда хозяина нет дома

Собаки – это очень коммуникабельные животные, которые любят проводить время с людьми. Но когда хозяин выходит на работу, собаки могут чувствовать себя одиноко и скучно.

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Однако собаки достаточно самодостаточны и могут найти занятия для себя, когда остаются наедине. Например, многие собаки любят долго спать, тогда как другие могут заниматься игрой со своими игрушками. Некоторые собаки могут просто смотреть за окном и наблюдать за окружающим миром.

Особенно для тех, кто проживает в частном доме со двором, собаки могут проводить время, играя и бегая под открытым небом.

Поэтому, если вы задерживаетесь на работе, не нужно переживать, что ваш пес скучает. Ему точно найдется занятие, которое сделает его счастливым.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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