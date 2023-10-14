Что такое коэффициент зарплаты и как он влияет на размер будущей пенсии

Будущая пенсия – это вопрос, который важен для многих украинцев, и определение его размера зависит от разных факторов. Один из важных параметров, влияющий на размер пенсии, – это индивидуальный коэффициент зарплаты.

Эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Коробкин предоставил информацию по этому параметру и объяснил, как его вычислить самостоятельно.

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Индивидуальный коэффициент зарплаты определяется на основе истории вашего дохода, начиная, по меньшей мере, с 1 июля 2000 года и до момента назначения пенсии. Для расчета этого показателя вам нужно знать все ваши зарплаты за этот период и среднюю зарплату по всей стране для каждого месяца этого периода.

Способ расчета индивидуального коэффициента заработной платы выглядит следующим образом. Во-первых, вам нужно разделить вашу зарплату за определенный месяц на среднюю зарплату по стране за тот же месяц. Затем вы исчисляете среднее значение этого коэффициента за все годы.

Давайте рассмотрим пример: по последним данным, средняя зарплата в Украине в мае 2023 составила 14109,64 гривен. Если ваша зарплата в мае составляла, скажем, 6700 гривен, то ваш коэффициент зарплаты за этот месяц составит 6700: 14109,64 = 0,47485. Таким образом, вам нужно вычислить коэффициент для каждого месяца в течение прошлых 23 лет.

Чтобы определить основной размер будущей пенсии, вы умножаете индивидуальный коэффициент зарплаты на среднюю зарплату по всей стране в течение трех лет перед обращением за пенсией, а также на коэффициент стажа.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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