Что такое медаль УБД и за какие заслуги ее можно получить

Медаль участника боевых действий (УБД) – это не просто награда, а воплощение уважения к военнослужащим и добровольцам, защищавшим и продолжающим защищать Украину. Это отличие является свидетельством их мужества, преданности и непосредственного участия в боевых действиях. Об этом пишет sud.ua.

Кто имеет право на получение медали УБД?

Получить медаль УБД могут ветераны войны, отвечающие критериям, определенным Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Это прежде всего участники боевых действий, которые выполняли задачи по защите Родины в составе соединений, военных подразделений и объединений Вооруженных Сил Украины.

Виды медали "Ветеран войны":

Участник боевых действий: Выдается лицам, непосредственно участвовавшим в боевых действиях.

Выдается лицам, непосредственно участвовавшим в боевых действиях. Лицо с инвалидностью: Присуждается ветеранам войны, имеющим инвалидность в результате войны.

Присуждается ветеранам войны, имеющим инвалидность в результате войны. Участник войны: Выдается лицам, участвовавшим в войне, но не в боевых действиях.

Выдается лицам, участвовавшим в войне, но не в боевых действиях. Особые награды: Награждаются ветераны войны за особые награды перед государством.

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Льготы для участников боевых действий:

Наличие медали УБД не является основным основанием для получения льгот, но подтверждает статус участника боевых действий, дающий право на широкий спектр социальных гарантий:

Льготы на коммунальные услуги: значительные скидки на оплату жилья и коммунальных услуг.

значительные скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Жилищные льготы: Право на первоочередное обеспечение жильем и земельными участками.

Право на первоочередное обеспечение жильем и земельными участками. Медицинское обслуживание: Бесплатное лекарство, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение и другие медицинские услуги.

Бесплатное лекарство, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение и другие медицинские услуги. Льготы на проезд: Скидки на проезд по всем видам транспорта.

Скидки на проезд по всем видам транспорта. Социальные гарантии: Внеочередное обслуживание в учреждениях социальной защиты, дополнительный отпуск, льготы при получении образования и т.д.

Как получить медаль УБД?

Для получения медали УБД необходимо иметь соответствующий статус и обратиться в уполномоченные органы (Министерство обороны, МВД, Минветеранов и т.п.) с необходимыми документами, подтверждающими участие в боевых действиях.

Медаль УБД – это заслуженный знак для тех, кто отдал свои силы и здоровье для защиты Украины. Она является символом уважения и признательности общества.

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