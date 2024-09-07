Що таке медаль УБД та за які заслуги її можна отримати

Медаль учасника бойових дій (УБД) – це не просто нагорода, а втілення поваги до військовослужбовців та добровольців, які захищали і продовжують захищати Україну. Ця відзнака є свідченням їхньої мужності, відданості та безпосередньої участі в бойових діях. Про це пише sud.ua.

Хто має право на отримання медалі УБД?

Отримати медаль УБД можуть ветерани війни, які відповідають критеріям, визначеним Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту". Це, перш за все, учасники бойових дій, які виконували завдання з захисту Батьківщини у складі з'єднань, військових підрозділів та об'єднань Збройних Сил України.

Види медалі "Ветеран війни":

Учасник бойових дій: Видається особам, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

Особа з інвалідністю: Присуджується ветеранам війни, які мають інвалідність внаслідок війни.

Присуджується ветеранам війни, які мають інвалідність внаслідок війни. Учасник війни: Видається особам, які брали участь у війні, але не в бойових діях.

Видається особам, які брали участь у війні, але не в бойових діях. Особливі заслуги: Нагороджуються ветерани війни за особливі заслуги перед державою.

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Пільги для учасників бойових дій:

Наявність медалі УБД не є основною підставою для отримання пільг, але підтверджує статус учасника бойових дій, який дає право на широкий спектр соціальних гарантій:

Пільги на комунальні послуги: Значні знижки на оплату житла та комунальних послуг.

Значні знижки на оплату житла та комунальних послуг. Житлові пільги: Право на першочергове забезпечення житлом та земельними ділянками.

Право на першочергове забезпечення житлом та земельними ділянками. Медичне обслуговування: Безкоштовні ліки, зубопротезування, санаторно-курортне лікування та інші медичні послуги.

Безкоштовні ліки, зубопротезування, санаторно-курортне лікування та інші медичні послуги. Пільги на проїзд: Знижки на проїзд усіма видами транспорту.

Знижки на проїзд усіма видами транспорту. Соціальні гарантії: Позачергове обслуговування у закладах соціального захисту, додаткова відпустка, пільги при здобутті освіти тощо.

Як отримати медаль УБД?

Для отримання медалі УБД необхідно мати відповідний статус і звернутися до уповноважених органів (Міністерство оборони, МВС, Мінветеранів тощо) з необхідними документами, що підтверджують участь у бойових діях.

Медаль УБД – це заслужена відзнака для тих, хто віддав свої сили і здоров'я для захисту України. Вона є символом поваги і вдячності суспільства.

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