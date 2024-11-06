Что угрожает украинцам за неуплату штрафа за необновление данных

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины должны своевременно обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП. Это касается изменений местожительства, семейного положения, места работы и других важных данных. За нарушение этих требований предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

По информации юриста Дмитрия Зала, предоставленной " РБК-Украина ", после получения штрафа военнообязанные имеют два варианта действий:

уплатить штраф в течение 15 дней

обжаловать решение в суде в течение 10 дней с момента получения (при наличии доказательств неправомерности штрафа)

При игнорировании штрафа и отсутствии его обжалования дело передается в исполнительную службу для принудительного взыскания. При этом сумма штрафа автоматически увеличивается вдвое. Исполнительная служба имеет возможности налагать арест на банковские счета и имущество должника.

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Важно отметить, что при штрафе менее 160 тысяч гривен жилье и земельные участки должника не подлежат принудительным продажам для погашения задолженности.

Напомним, мы уже писали, могут ли оштрафовать, если повестка задержалась на почте.

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