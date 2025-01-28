Что ждет доллар в Украине в феврале: прогноз банкира

В феврале ситуация на валютном рынке Украины будет достаточно динамичной, хотя без резких колебаний. Однако нельзя исключить некоторые непредсказуемые изменения.

Тарас Лисовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка", в комментарии для УНИАН подчеркнул, что курс валют в Украине может быть переменным, но он уверен, что доллар будет оставаться в пределах 42-42,4 гривны.

"Сейчас есть основания полагать, что месяц будет активным, но не таким напряженным, как начало января. Рынок ожидает, что весной может начаться период "курсовых плато", когда официальный курс будет оставаться относительно стабильным, несмотря на незначительные ситуативные колебания", – резюмировал Лесной.

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Следовательно, в феврале 100 долларов в Украине могут стоить от 4200 до 4240 гривен, а 1000 долларов обойдется в пределах 42000 – 42400 гривен.

Прогноз курса доллара в Украине до конца марта

Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка", считает, что в первом квартале 2025 года курс доллара и евро, вероятно, не выйдет из-под контроля.

По его прогнозам, в первые месяцы 2025 года не будет крушением, если в конце марта курс доллара будет колебаться в пределах 42-42,8 гривны.

Напомним, украинцам рассказали, во что лучше вкладывать средства в 2025 году.

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