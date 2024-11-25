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Война в Украине

Что ждет военнообязанного в случае отказа от повестки: объяснение юриста

Цихоцкая Мария

Что ждет военнообязанного в случае отказа от повестки: объяснение юриста
В случае если резервист или военнообязанный отказывается принять повестку во время оповещения, составляется акт об отказе.

Если гражданин отказывается принять повестку, то этот факт фиксируется представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Для этого составляется соответствующий акт об отказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК.

В случае если резервист или военнообязанный отказывается принять повестку во время оповещения, составляется акт об отказе. Его подписывают не менее двух членов группы оповещения, после чего акт объявляется гражданину.

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Далее этот документ передается руководителю районного или городского ТЦК для привлечения гражданина к административной ответственности. Если человек отказывается явиться в военкомат, полицейский, являющийся членом группы оповещения, может задержать его и доставить в ТЦК в соответствии со статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Представители ТЦК при уведомлении или проверке военно-учетных документов используют технические средства с функцией автоматической фото- и видеофиксации. Это позволяет:

  • выявлять и фиксировать нарушение правил военного учета;
  • документировать действия уполномоченных лиц.

Видеозапись ведется непрерывно с помощью бодикамер или портативных видеорегистраторов.

Напомним, мы уже писали, что делать военнообязанному в случае истечения срока действия отсрочки.

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Война в Украине