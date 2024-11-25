Что ждет военнообязанного в случае отказа от повестки: объяснение юриста

Если гражданин отказывается принять повестку, то этот факт фиксируется представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Для этого составляется соответствующий акт об отказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК.

В случае если резервист или военнообязанный отказывается принять повестку во время оповещения, составляется акт об отказе. Его подписывают не менее двух членов группы оповещения, после чего акт объявляется гражданину.

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Далее этот документ передается руководителю районного или городского ТЦК для привлечения гражданина к административной ответственности. Если человек отказывается явиться в военкомат, полицейский, являющийся членом группы оповещения, может задержать его и доставить в ТЦК в соответствии со статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Представители ТЦК при уведомлении или проверке военно-учетных документов используют технические средства с функцией автоматической фото- и видеофиксации. Это позволяет:

выявлять и фиксировать нарушение правил военного учета;

документировать действия уполномоченных лиц.

Видеозапись ведется непрерывно с помощью бодикамер или портативных видеорегистраторов.

Напомним, мы уже писали, что делать военнообязанному в случае истечения срока действия отсрочки.

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