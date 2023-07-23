Что значит, если голубь залетел на балкон: плохие и хорошие приметы

Что значит, если голубь прилетел на балкон – к чему голубь залетел в окно – народные приметы о голубях

Птицы считаются предвестниками новостей и посланий. В зависимости от поведения пернатого станет понятно, какими будут эти известия.

Существует много плохих примет, связанных с голубями. Если несколько птиц сели на балкон семейной пары и начали чесаться, то это к ссоре между любимыми. Если они вместе улетят, то конфликт окажется непродолжительным, а если отдельно – помириться будет трудно.

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Если на вашем балконе или окне голубь непрерывно воркует, это свидетельствует о появлении неприятностей или проблем в семье в ближайшее время.

Когда голубь стучит в окно, надо ждать болезни кого-то из близких людей. Если у окна больного человека летает голубь, этот человек может умереть в ближайшее время.

Если белый голубь постучал в окно квартиры, где живет девушка, то ей следует готовиться к неприятным событиям. Если черный голубь залетел в жилище, то кто-то из родных скоро умрет.

Хорошие приметы о голубях

Как известно, раньше голуби были почтальонами. Поэтому сейчас многие, когда видят голубя на балконе, толкуют это как хорошие новости.

Многие считают, если голубь сидит на балконе, это душа покойного родственника. Но пугаться не надо, потому что это не предвещает ничего плохого. То есть умерший просто решил посетить родственников или тех людей, кто часто вспоминает о покойнике.

Кроме этого, сидящий на балконе голубь может быть защитником для жителей дома от недоброжелательных людей и бед.

Однако особое везение – белый голубь на балконе, поскольку такие птицы приносят положительную энергетику и гармонию в дом.

С появлением голубей связывают приятные изменения в личной жизни. Например, если одинокая девушка увидит голубя в своем доме или на балконе, то это к длительным и счастливым отношениям.

Если птица заглядывает в окно, то ждите гостей. Если за окном много голубей, то будет громкая вечеринка с большим количеством гостей.

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Что делать с голубем, залетевшим на балкон

Голубь, залетевший на ваш балкон, нужно накормить. Поскольку так вы привлечете в дом благополучие и гармонию. Нельзя прогонять птицу, лучше подождать, пока она самостоятельно не вылетит.

Если голубь решил сделать гнездо на балконе, то не надо его беспокоить. Если это вызывает неудобство, то необходимо вынести его в другое, более удобное место.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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