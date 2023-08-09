Чтобы душа не заблудилась: Почему нельзя спать ногами к двери

Многие слышали о том, что не рекомендуется спать с ногами к двери. Это правило может основываться как на народных поверьях, так и на принципах фэншуй.

Из чего следует запрет спать ногами к двери за народными поверьями? Об этом пишет ТСН.ua. Наши предки верили, что дверь есть место, где происходит соединение нашего мира с царством умерших. Именно поэтому тела умерших выводили через дверь вперед ногами. Эта мысль переносилась и на ночной отдых: спать с ногами к двери могло привести к тому, что душа во время сна отправится в путешествие и заденет другие миры.

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По народным верованиям, ночное открытое окно может стать входными воротами для злых духов. Эти духи могут мешать покою во время сна, приводя к плохому сну или кошмарам. Таким образом, спание с ногами к двери может привести хотя бы к неудачным сновидениям, а в худшем случае – к наступлению ужасов.

Сходные убеждения можно найти и в скандинавских традициях. Там считали, что, отойдя в сон, человек покидает свое тело. Если ложась спать, ноги направить к выходу (двери), душа может отправиться на путешествие и не вернуться назад, приводя к гибели. Поэтому они считали, что ложиться с ногами к двери можно только в том случае, когда дверь закрыта.

Оставляя в стороне сами традиции, открытая дверь во время ночи также может допустить злых духов в вашу комнату. Лишая вас энергии, они могут влиять на ваше спокойствие и делать вас менее активными и уставшими.

Феншуй учит, что между окном и дверью циркулируют энергетические потоки, как положительные, так и отрицательные. Потому спать ни ногами, ни головой до выхода не рекомендуется. Такая позиция может мешать движению энергии Chi, которая в свою очередь влияет на вашу собственную энергию и жизнь. Спальное место лучше располагать в углу или посреди комнаты, перпендикулярной линии, соединяющей окно и двери.

Для некоторых это предрассудок, а другие соблюдают это правило через народные верования или фэншуй. Каждый может решить самостоятельно, следует ли придерживаться этой традиции. Однако следует помнить, что наше внутреннее спокойствие и комфорт – главное.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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