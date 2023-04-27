Чтобы избавиться от вредителей: какие растения можно поливать молочным удобрением, а какие нет

Как подкармливать растения с помощью молока, чтобы избавиться от вредителей

Приближается сезон садоводства, поэтому стоит узнать новые лайфхаки, которые помогут сохранить ваши растения и увеличить урожай. Необычно, но одним из способов достижения этих целей является молоко.

Опытные огородники знают, что главным преимуществом молочного полива есть борьба с вредителями. Молоко может быть эффективным, независимо от того, есть ли это свежее молоко с рынка или пастеризованное молоко из супермаркета.

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Молочная подкормка работает благодаря высокому содержанию лактозы, которая плохо влияет на вредителей, уничтожая их и отпугивая от растений.

Чтобы приготовить молочную подкормку, растения нужно поливать концентрированным раствором с водой и молоком. Неразбавленное молоко может не сохранить, а уничтожить ваши культуры. Для приготовления подкормки из молока требуется только вода и молоко. Рекомендуется развести 250 мл молока на ведро чистой воды.

Существует группа растений, для которых молочная подкормка подходит идеально. Больше всего молоко любят:

лук;

огурцы;

помидоры;

свекла;

морковь.

При правильном поливе молоком риск повреждения стебля, плодов и листьев растения значительно снижается.

Есть также культуры, не любящие молоко. Молочная подкормка может быть неэффективна для баклажанов и всех видов перца. Молоко может привести к остановке роста плодов и снизить урожайность. Поэтому огородники рекомендуют выбрать другие варианты подкормки для перца и баклажанов.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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