Чтобы не потоптали грядки: Как отпугнуть кошек из огорода

Как отучить кошек от того, чтобы устраивать на грядках свои туалеты и места отдыха? Этот вопрос волнует многих владельцев домашних питомцев, ведь это может привести к вреду растениям и огороду в целом.

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Однако есть несколько полезных уловок, которые помогут отучить кошек и кошек от походок по грядкам. Прежде всего, можно насадить растения, отпугивающие кошек своим запахом, такие как лаванда или собачий колеус. Они не только будут отпугивать кошек, но и прибавят клумбам красоты.

Кроме того, следует избавиться от старого обычая кошек устраивать свои туалеты на грядках. Для этого можно использовать солому или сосновые иглы, посыпав грядки. Также можно повесить колокольчики у грядок, которые отпугивают кошек с помощью звука.

Если кошки продолжают посещать грядки, то следует попытаться ограничить их доступ к ним с помощью сетки или других помех. Также можно использовать ароматические масла, которые успокоят кошек и снизят их желание посещать грядки.

Помните, что главное не использовать жестокие методы, которые могут повредить животным. С помощью простых уловок можно отучить кошек от грядок и сохранить свои растения в сохранности.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если на огороде или в саду мало места.

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