Чтобы не стать бедным: что никогда нельзя делать с одеждой

В мире примет и предрассудков существует одна, которую следовало бы соблюдать. Она касается того, чем мы пользуемся ежедневно – это наша одежда.

Эта примета предостерегает: если у вас отпала пуговица, или появилась дыра, никогда не шейте "на себе". Согласно вере, это может привести к тому, что жизнь изменится к худшему, или даже к тому, что вы станете вдовой или вдовцом. А еще, пришивая пуговицу или латая дырку на одежде, если она надета на вас, можно стать "глупыми" или "бедными".

Читайте также: Как найти купюру, которая будет приносить деньги

За народными предрассудками, если вы зашиваете дыру, то вы можете "зашить" себе несчастье, а также нарушите равновесие с окружающим миром.

И хотя эта примета популярна в некоторых культурах, ее нельзя рассматривать как нечто, имеющее научное объяснение. Ведь ремонт одежды, включая зашивание дыр, является обычным процессом, не влияющим на ваше равновесие с природой или с окружающим миром.

А если вы верите в приметы и беспокоитесь, что они сбудутся, можно обойти запрет – во время зашивания дырки или пришивания пуговицы, можно взять в рот кусочек нити или карандаш. Говорят, что таким образом на вас не подействуют никакие плохие приметы.

Какие еще существуют предрассудки, связанные с одеждой:

Надевание одежды на оборотную сторону может привести к тому, что у вас будут проблемы с деньгами или даже это приведет к бедности.

Разрезы на брюках или платьях. Согласно примете, если вы сделаете разрез на своих брюках или платьях, то это может привести к тому, что вы потеряете свое богатство.

Одежда на сушилке. Если вы повесите свою одежду на сушку ночью, то согласно примете, это может привести к тому, что вы заразитесь какой-нибудь болезнью или станете объектом зависти.

Надевание новой одежды ночью. Согласно примете, надевание новой одежды ночью может привести к тому, что вы заразитесь какой-нибудь болезнью.

Читайте также: Пригласите в дом нищету и горе – какие вещи категорически нельзя выбрасывать

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!