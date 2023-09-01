Дачники рассказали, что нужно, чтобы тыква раньше созрела

Тыква – это вкусный и полезный фрукт, который можно использовать не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Однако, как правило, он созревает достаточно поздно – в сентябре-октябре. Но есть несколько простых способов, которые помогут ускорить этот процесс на несколько недель.

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UAportal расскажет подробнее и объяснит, как быстрее собрать урожай тыквы. В частности, для того, чтобы тыквы лучше росли, нужно выбирать для них солнечное место с плодородной почвой. Также следует регулярно поливать растение, однако не чрезмерно. Кроме этого нужно защищать тыквы от вредителей и уберечь от болезней.

Как быстрее собрать урожай тыквы:

обрежьте все бутоны на стебле и срезайте цветы. Таким образом, растение начнет выращивать большие плоды, а не наращивать новые;

прищипните молодые побеги. Так растение перестанет зря отдавать силы еще и на созревании зелени, а будет заниматься только выращиванием плодов;

подпитайте растение натуральными удобрениями, например, навозом или компостом. Вносить их нужно заранее, чтобы почва была обогащена, и тыквы выросли гораздо быстрее.

Если следовать этим простым советам, вы сможете собрать урожай тыквы уже в начале сентября.

Напомним, тыквы являются отличными растениями для выращивания на огороде. Мы подготовили несколько советов, которые помогут правильно посадить эти фрукты.

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