Дайверы нашли в Израиле старинное сокровище возрастом тысячу лет: насчитывает 2000 уникальных артефактов

Вблизи портового городка Кесария в Израиле дайверы нашли на дне моря уникальное сокровище, состоящее из около 2000 предметов возрастом

Дайвери знайшли в Ізраїлі старовинний скарб віком 1000 років, який налічує близько 2000 предметів

1000 лет. Дайверы заметили под водой отблеск с морского дна и проверив, поняли, что это настоящие золотые монеты.

Об этом сообщает Express

Клад был передан ученым из Израильского управления древностями (IAA). Первоначальный анализ показал, что монеты на 95% состоят из металла и покрыты слоем 24-каратного золота, с обеих сторон есть надписи на арабском языке.

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Вероятно, они попали в воду после кораблекрушения казначейского или купеческого судна, двигавшегося в сторону Египта. Возможно, это была плата за услуги защиты Кесарии от врагов.

"До того, как найти монеты, мы не подозревали, что община в Кесарии в то время была такой большой или такой богатой. Это изменило наши представления о том времени, – резюмировали израильские ученые.

Напомним, к Виндоланде на севере Англии была обнаружена римская военная награда в возрасте 1900 лет.

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