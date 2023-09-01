Данилов: ограниченно годных мужчин могут мобилизовать в армию

В Украине ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако с определенными оговорками. Эту норму должен урегулировать Совет национальной безопасности и обороны.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, в нормативно-правовых документах существует термин "пригодный" к службе или "условно пригодный".

"Нужно дать толкование, кто так условно пригоден, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", — отметил он.

Данилов объяснил, когда граждане попадают в те или иные части с предписанием "условно подходящие", у командиров "есть определенные процессы".

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"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", — отметил он.

На днях президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что власти получили поручение проанализировать перечень тех граждан, кто уехал за границу благодаря "очевидно сомнительным решениям ВЛК". Также он отметил, что будет решена проблема, с которой обращаются почти все командиры на местах - понятие так называемой ограниченной пригодности.

"Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях был ясность, кем их будут комплектовать", – отметил Зеленский.

Добавим, в конце августа министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о возможной новой волне мобилизации. По его словам, критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет.

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