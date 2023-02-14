Дата свадьбы является 'магической' и может определить судьбу: узнайте, что ждет вас

Свадьба является особенным моментом в жизни каждого человека, ведь кажется, что впереди только счастье. Однако жизнь может преподносить и неприятные сюрпризы – так, часть пар сталкивается с трудностями, преодолеть которые может быть непросто.

По словам астрологов, дата заключения брака оказывает большое влияние на судьбу молодоженов. Так, чтобы понять, что ждет супругов, нужно сложить вместе дату, месяц и год свадьбы.

Например, если свадьба была 23.11.2013 года, то складываем вместе все цифры и получаем: 2+3+1+1+2+0+1+3=13=1+3=4. Это значит, что число судьбы этой пары – 4. Считайте свое число и читайте расшифровку ниже.

Важно! Если получается цифра больше 9, например 12, то нужно сложить 1+2=3, и именно 3 будет цифрой судьбы.

1

Предвещает стабильный брак, в котором царит любовь и взаимопонимание. Этой паре будут завидовать все вокруг, поскольку супруги даже с годами не потеряют той страсти в отношениях, которая была вначале.

2

Обеспечивает гармонию, взаимное притяжение, развитие, равновесие. У такой пары общие интересы и цель в жизни. Супруги дополняют друг друга, вдохновляют и двигаются вместе, даже если на пути возникают трудности.

3

Сулит проблемы в отношениях, связанные с ревностью. Один из партнеров может пойти на измену, что станет точкой в союзе. Над таким браком будет висеть призрак супружеской неверности.

4

Этот брак не будет стабильным – эмоциональные качели партнерам гарантированы. Они будут бурно ссориться и точно так же страстно мириться. Скандалов будет много, но сильное притяжение супругов даст браку прочность.

5

Это идеальный союз двух независимых людей, которые четко знают, чего хотят от жизни. Супруги будут понимать друг друга с полуслова, но при этом у каждого останутся личные границы, свои интересы и друзья.

6

Судьба не случайно свела этих людей – им звездами начертано быть вместе. Шестерка дает браку сильные чувства, благоразумие, гармонию и прочное будущее.

7

Обеспечивает стабильность, хотя отношения партнеров кажутся немного прохладными из-за стремления обеих к рациональности. Они любят друг друга, но не теряют голову. В таком браке царят гармония, радость и стабильность.

8

Такая пара строит четкие планы на будущее и следует им. Если оба решили быть вместе, ничто не может этого изменить. Восьмерка дарит им большую удачу и гармонию в отношениях.

9

Обеспечивает стойкость пары перед всеми жизненными трудностями – супруги пройдут вместе через счастье и испытания, сохранив при этом страсть в отношениях. Прочность этого брака никто не поставит под сомнения – это пример для всех.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.