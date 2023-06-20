Делайте это перед стиркой: Как полностью отстирать следы пота

Пожилой порой, на одежде часто могут появляться неприятные пятна в области подмышек. Эти следы загрязнения обычно возникают от потовых желез или дезодорантов. Чистка таких следов может быть сложной, но есть один простой лайфхак, который поможет восстановить вашу одежду до привлекательного вида.

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Чтобы удалить пятна пота и дезодоранта из одежды, вот несколько шагов, о которых рассказывает The Sun.

Выверните вещь наизнанку, прежде чем приступать к очищению; Распылите холодную воду на загрязненный участок; Нанесите жидкий стиральный порошок на пятна; С помощью старой зубной щетки тщательно вотрите моющее средство в ткань; Пока жидкость покрывает всю область со следами пота и дезодоранта, оставьте предмет на 15-20 минут; Затем поместите одежду в стиральную машину и стирайте вместе с другими вещами, как обычно.

Кроме того, хорошо отбелить одежду от пятен пота может помочь естественная сушка вещей на свежем воздухе в ясную погоду. Солнечный свет обладает естественными дезинфицирующими свойствами, которые усиливают эффект после стирки.

Предлагаем узнать эффективные способы убрать запах пота из вещей.

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