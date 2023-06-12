Делайте это перед тем, как выпить кофе с утра, чтобы не навредить здоровью: выводы ученых

Утренний кофе стал популярной традицией для многих людей. Однако не все знают, как это может повлиять на их организм, особенно если пить кофе на пустой желудок. Чтобы получить больше пользы, чем вред от этого ароматного напитка, важно знать, как правильно пить кофе утром.

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Несмотря на доказанную пользу кофе, он может оказаться вредным для желудка. Выпивание кофе натощак утром может привести к изжоге, тошноте и даже вызвать гастрит или диабет.

Кроме того, регулярное потребление даже небольшого количества кофе на пустом желудке может негативно влиять не только на пищеварительную систему, но и на сердечно-сосудистую и нервную систему организма.

Исследования по кофе на пустом желудке Физиологи из Великобритании обнаружили, что утренний кофе ухудшает способность организма метаболизировать глюкозу, что может привести к развитию диабета. Эти результаты были опубликованы в журнале British Journal of Nutrition.

Проведенные эксперименты показали, что регулярное потребление кофе натощак приводит к значительному росту уровня глюкозы в крови. Исследователи предположили, что это может привести к инсулинорезистентности.

Кроме того, известно, что кофеин может способствовать выделению большего количества жиров в кровь. Это также усложняет процесс получения организмом глюкозы из крови.

Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры, прежде чем выпить кофе. Большой стакан воды перед утренним кофе поможет предотвратить негативные последствия. Чтобы избежать указанных проблем, запомните, что лучше утром сначала выпить воду. Также вместо обычной воды можно употребить травяной чай, овощной сок или минеральную воду.

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