Делайте это раз в месяц, чтобы ваша машинка стирала вещи идеально

Стиральная машина является одним из самых распространенных бытовых приборов. Благодаря ей вещи остаются чистыми и ухоженными. Поэтому важно регулярно ухаживать за стиральной машиной, чтобы она работала как можно дольше и лучше стирала вашу одежду и белье.

Как чистить стиральную машину пишет издание SantePlus. Эксперты советуют хотя бы раз в месяц ухаживать за прибором, чтобы его не пришлось ремонтировать или заменять.

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Если внутри машинки накопилось много грязи, накипи и неприятных запахов, то это значит, что пора ее очистить, сделать это можно с помощью отбеливателя. Налейте поллитра отбеливателя в ящик для моющих средств и запустите стирку без белья при 60°C.

В идеале желательно каждые 30 дней чистить и дезинфицировать стиральную машину отбеливателем. Такое ежемесячное техническое обслуживание удаляет бактерии и отложения накипи, образовавшиеся в барабане и фильтре.

Очистить стиральную машину можно и подручными средствами. Для этого идеально подойдет уксус. Он предотвращает накопление грязи и нейтрализует любые неприятные запахи, возникающие внутри машинки. Уксус также является мощным очистителем и дезинфицирующим средством. Просто налейте его в барабан машины и запустите стирку при максимальной температуре.

Провести очистку стиральной машины от накипи можно и с помощью лимонной кислоты. Насыпьте 25-30 г в отсек для порошка и запустите стирку без вещей внутри, установив высокую температуру и максимальную продолжительность. Таким способом нельзя пользоваться чаще 1 раза в 3 месяца, чтобы не навредить технике.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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