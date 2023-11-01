Делать это нужно дважды: Как правильно подкармливать смородину в ноябре для большого урожая в следующем году

Как удобрить смородину осенью, чтобы в следующем году получить большой урожай

В ноябре важно правильно заботиться о ваших смородиновых кустарниках, чтобы они крепко пережили зиму и готово приняли новый сезон со щедрым урожаем ягод.

Есть несколько шагов, которые помогут обеспечить оптимальное кормление смородины в этот период. В ноябре смородину нужно подкармливать дважды – первый в начале месяца, а второй – в середине, пишетprostoway.

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Сначала важно отметить, что для подкормки смородины необходимо пользоваться разбавленным удобрением с водой. Налить его нужно в радиусе 10-15 сантиметров от ствола растения, избежав прямого контакта с корнями.

Используйте перегной или компост в пропорциях: 5 кг на один куст. Разделите это количество на два приложения. Приготовьте комплексное удобрение: Разведите одно ведро куриного помета в 8 литрах теплой воды. Через 14 дней добавьте 35 грамм калия на одно растение, а после еще 14 дней – 100 грамм суперфосфата.

Этот комплексный подход к подкормке смородины поможет подготовить кусты к зиме и гарантировать вам больший урожай в следующем сезоне без дополнительных работ весной. Не забудьте придерживаться этих шагов, чтобы ваши смородиновые кусты были сильными и здоровыми.

Напомним, мы уже писали об универсальном средстве для подкормки цветов.

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