Демобилизация, помощь Запада и окончание войны в 2024 году: о чем рассказал Зеленский на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 декабря, дал большую пресс-конференцию. Встреча посвящена итогам 2023 года.

В ходе своих ответов Зеленский заявил, что Украина получит несколько новых Patriot этой зимой. По его словам, он не может называть количество, однако он признателен партнерам за помощь.

В свою очередь, во время комментирования вопроса по мобилизации 450-500 тысяч украинцев, президент подчеркнул, что это очень чувствительный вопрос.

"Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне нужно больше аргументов. Потому что это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там …Если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", – подчеркнул он.

Читайте также: В Украине готовят мобилизацию женщин: где будут служить и кого могут призвать

Зеленский добавил, что сейчас власти работают над финансовой помощью Запада. В частности, по 50 млрд евро, которые в ближайшее время сможет получить Украина. Президент подчеркнул, что нашел понимание с президентом США Джо Байденом и сенаторами, вопрос только в датах.

"На сегодняшний день есть точно: Бельгия – 1,7 млрд, Дания – 4,2 млрд, Южная Корея – 2,3 млрд, Латвия, Литва и Нидерланды – это сотни миллионов, Норвегия – 7,5 млрд, Франция – 2 млрд, Германия – 8 млрд, Швеция – более 0,5 млрд и будет многомиллиардная помощь от Японии", – указал он.

В то же время о сроках завершения войны в 2024 году Зеленский отметил, что никто не знает ответа.

"Даже когда наши уважаемые западные партнеры говорят о многих годах, они не знают… Мнения часто отличаются от реальности… Война, победа, поражение, стагнация – зависит от многих решений, направлений и рисков, но в большинстве от нас с вами. Если мы не потеряем устойчивость, мы завершим войну раньше", – заявил президент.

Кроме этого, Зеленский прокомментировал конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его словам, у них рабочие отношения.

"Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком. Вместе с Генштабом много там вопросов, есть также командующий Таврией, который опер. командованием занимался. Это сложная история. Я считаю, что мы можем себе позволить жить в Украине с ежедневным результатом. Быть главкомом это честь, быть президентом – это честь. И это не только в нем вопросы, вопросы в наших словах, действиях. Нам нужны прочные шаги и результаты... Планирую работать и хочу видеть результат", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !