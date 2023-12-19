Демобілізація, допомога Заходу та закінчення війни у 2024 році: про що розповів Зеленський на пресконференції

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, дав велику пресконференцію. Зустріч присвячена підсумкам 2023 року.

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Під час своїх відповідей Зеленський заявив, що Україна отримає кілька нових Patriot цієї зими. За його словами, він не може називати кількість, однак він вдячний партнерам за допомогу.

Своєю чергою, під час коментування питання щодо мобілізації 450-500 тисяч українців, президент наголосив, що це дуже чутливе питання.

"Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені треба більше аргументів. Тому що це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика, що буде з мільйонною армією, що буде з хлопцями, хто кожного дня там… Якщо є питання ротаційні, питання відпусток, то має буте комплексний план", – наголосив він.

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Зеленський додав, що зараз влада працює над фінансовою допомогою Заходу. Зокрема, щодо 50 млрд євро, які найближчим часом зможе отримати Україна. Президент підкреслив, що знайшов порозуміння з президентом США Джо Байденом та сенаторами, питання лише в датах.

"На сьогодні є точно: Бельгія – 1,7 млрд, Данія – 4,2 млрд, Південна Корея – 2,3 млрд, Латвія, Литва та Нідерланди – це сотні мільйонів, Норвегія – 7,5 млрд, Франція – 2 млрд, Німеччина – 8 млрд, Швеція – більше 0,5 млрд і буде багатомільярдна допомога від Японії", – вказав він.

Водночас щодо термінів завершення війни у 2024 році Зеленський зазначив, що ніхто не знає відповіді.

"Навіть коли наші поважні західні партнери кажуть про багато років, вони не знають… Думки часто відрізняються від реальності… Війна, перемога, поразка, стагнація – залежить від багатьох рішень, напрямків і ризиків, але в більшості від нас з вами. Якщо ми не втратимо стійкість, ми завершимо війну раніше", – заявив президент.

Окрім цього Зеленський прокоментував конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За його словами, у них робочі стосунки.

"Він має відповідати за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом багато там питань, є також командувач Таврії, який опер. командуванням займався. Це складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Бути головкомом це честь, бути президентом – це честь. І це не тільки в ньому питання, питання в наших словах, діях. Нам потрібні міцні кроки і результати... Планую працювати і хочу бачити результат", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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