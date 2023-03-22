День 40 святых 2023: народные приметы и что нельзя делать в этот день

22 марта ежегодно празднуют большой церковный праздник – Сорока севастийских мучеников или Сорока святых. В церковном календаре 22 марта имеет несколько названий: День сорока мучеников, Великомучеников Севастийских, день Всех святых или Сорок святых. В народе этот день называли "Жаворонки".

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История дня Сорока святых

Согласно церковным преданиям, 40 воинов были лучшей дружиной войска древнеримского императора Лицинии. Он был жестоким язычником и пытался избавиться от христианской веры. Эти сорок мучеников из легиона отказались отречься от своей веры, за что в 320 году погибли в городе Севастия (сейчас – Сивас, Турция).

Их завели в Севастийское озеро, которое тогда было покрыто льдом, раздели и затопили на берегу баню, усиливая так мучения воинов. Один из них не смог выдержать страданий, вышел на берег и пошел в баню, где умер. Один из смотрителей увидел видение и зашел в озеро, раздевшись самостоятельно и произнеся: "Я - христианин!".

В этот день церковь также ослабляет строгие правила Великого поста, разрешая пить вино и кушать рыбу.

В число сорока святых входят: Кирион, Кандид, Домний, Исихий, Ираклий, Изумруд, Эвноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Теодул, Евтихий, Иван, Ксантий, Илиан, Сисиний, Огий, Аэтий, Флавий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Теофил, Домициан, Гай, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Кудион, Мелитон, Аглай.

Что нужно делать на Сорок святых

В древности хозяйки пекли на этот праздник пирожки-жаворонки, которые имели форму птиц. В разных регионах Украины они назывались по-разному: аисты, сороки и т.д. Иногда пирожки нанизывали на прутья или резочки, раздавали детям и дарили соседям. Также в народе верили, что именно в этот день все птицы возвращаются из тёплых краев.

22 марта девушки занимались гаданием на будущее и совершали обряды по призыву весны. Чтобы прогнать зиму, девочки ломали сорок деревянных веточек и разорвать сорок нитей.

Верующие в этот день посещали храм, ставили сорок свечей и молились, благодаря Бога и избивая сорок поклонов.

В этот день наши предки начинали строить планы и мечтать о будущем. В гости приглашали близких и родственников, чем больше – тем счастливее будет семья.

Существовал символический обряд, который называли "топтать ряст". Считалось, кто потопчет весной ряст, тот в течение всего года будет здоровым. Во время этого надо говорить: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптать и того года дождаться".

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Что нельзя делать на День Всех Святых

нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца;

нельзя работать физически и заниматься уборкой жилья;

не следует одалживать деньги;

запрещено шить, стирать или ремонтировать вещи.

Приметы, связанные с Днем Сорока Святых

Какая 22 марта погода – еще 40 дней она будет такой;

Птицы уже вернулись из теплых краев и начали гнездиться на солнечной стороне – ждите урожайного, но холодного лета;

Выпал снег – Пасхальная неделя будет очень холодной;

Осадки и мало солнца – летом не будет много ливней, а осенью будет хорошая и сухая погода.

Напомним, Великий пост, предшествующий Пасхе, начался 27 февраля. Весь период верующих ждут ограничения в еде и развлечениях.

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