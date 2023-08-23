День государственного флага: лучшие поздравления
23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Украинский флаг не просто государственный атрибут, а символ борьбы за свободу.
В 2004 году президент Украины Леонид Кучма официально ввел праздник, тогда как его преемник – Виктор Ющенко – основал традицию поднимать сине-желтый флаг во время всех государственных праздников.
22 марта 1918 состоялось первое официальное признание сине-желтого флага, тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание этих двух цветов как флаг Украинской Народной Республики.
UAportal расскажет о лучших поздравлениях на День государственного флага на украинском языке:
Привітання з Днем Державного прапора у прозі
- Дорогі друзі! Вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Державний прапор – це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом усіх років незалежної України. Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров'я і віри в краще майбутнє нашої держави.
- Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
- 23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам'яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!
- Дорогі українці! Вітаємо вас з національним святом – Днем державного прапора України! Сьогодні український стяг уособлює минуле, сьогодення і майбутнє громадян нашої країни. Ми впевнені, що кожен житель нашої України, бачачи український прапор, відчуває почуття гордості за свою велику Батьківщину і за свій народ!
- Дорогі співвітчизники! Від щирого серця вітаю з Днем державного прапора України! Сьогодні ми вшановуємо синьо-жовтий стяг – головну святиню нашої державності, уособлення нашого національного духу і непереможності. Нині прапор став символом незалежності, свободи і гідного майбутнього України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державне прапор є символом наших досягнень і перемог. У цей святковий день я закликаю кожного українця з гордістю підняти державний прапор над своїм будинком. Будемо любити і шанувати його, захищати як найвищий скарб нації. Слава Україні!
Привітання з Днем Державного прапора у віршах
Нехай буде щасливим той край,
В якому народився та ріс.
Ми поважаємо наш український стяг.
Нехай буде процвітання й величний зріст!
День державного прапора настав,
І весь великий наш народ об’єднав!
Пишається прапором наша вся країна,
Рідна Україна – у світі ти одна!
Нехай прапор рідний над нами в’ється,
У країні – гідно всім живеться!
Йдемо до успіхів вірним шляхом,
Пишаємося нашим стягом!
Свято відзначаємо,
Прапор бережемо!
Дружно всіх вітаємо,
Гімн країни співаємо!
З Днем Прапора сьогодні я вітаю,
Хай майорить наш синьо-жовтий стяг,
Наш символ незалежності і краю,
Який пройшов доволі довгий шлях
Хай доля буде доброю до України.
Хай українці всі пишаються собою.
Хай солов’їна не змовкає ні хвилини.
А край наш зачаровує красою.
Жовтий колір – це пшениця, а блакитний – небеса
Українська рідний прапор – це і сила, і краса
Хай добро і багатство приходять усім!
А щастя і радість не оминають жоден дім!
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Рідний наш прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім!
Гляньте, на ньому волошки цвітуть,
Гляньте, жита в ньому золото ллють.
З жита й волошок наш прапор ясний.
З неба і сонця, як день весняний.
Напомним, 22 августа, перед Днем флага, бойцы 47 отдельной механизированной бригады зашли в село Работино на Мелитопольском направлении. Населённый пункт был под оккупацией полтора года.
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