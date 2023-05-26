День Киева: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

Ежегодно День Киева выпадает на последнее воскресенье мая. В этом году столица будет праздновать 28 мая. Впервые День Киева был отмечен в 1982 году, в 1500-летие от условной даты основания украинской столицы. UaPortal подготовил своим читателям поздравления с праздником и открытки.

Поздравление ко Дню Киева

Киев нынче отмечает

Праздник – день рождения.

Нет столицы нашей краше –

Знаем без сомнения.

***

Процветай, любимый город,

Радостный, каштановый.

Ты могучий и прекрасный,

Поздравляем заново!

***

Краса всех городов

И россыпь православных храмов.

Для Киева нет равных слов,

Здесь Русь взяла свое начало.

С размахом встретит праздник славный -

День города в разгар войдет.

Пускай ему не будет равных,

Пусть будет счастлив весь народ.

***

Дорогие жители столицы, поздравляю вас с Днем Киева! Желаю крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши дома, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

***

С днем рождения столица,

С днем рождения Киев наш родной!

В этот день мы будем веселиться,

Помня о столице дорогой!

Процветай, живи в достатке,

Принимай своих гостей,

Угощай всех вкусно, сладко,

Ждём хороших новостей!

Открытки с поздравлениями ко Дню Киева

Напомним, жители столицы готовятся праздновать День Киева в последнее воскресенье мая. На этот день запланирован ряд представлений, концертов, экскурсий и других событий.

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