День Киева 2023: когда отмечают и какая праздничная программа

Жители столицы готовятся праздновать День Киева в последнее воскресенье мая. Хотя через военное положение не будут проводиться массовые культурные мероприятия, однако запланирован ряд представлений, концертов, экскурсий и других событий. Детали о праздновании Дня Киева 27 и 28 мая рассказываются на странице издания The Page.

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День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. Первый такой праздник был организован в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет.

Хотя День Киева не является официальным государственным праздником, после него никогда не были установлены выходные. Но в мирное время этот день всегда являлся поводом для киевлян выйти на прогулки, насладиться концертами и спектаклями под открытым небом, а также посетить специальные мероприятия в музеях.

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Точная дата основания Киева неизвестна, но историки предполагают, что город был основан около V-VI века. Обычно считают, что Киев был основан в 482 году, исходя из первого упоминания о городе, появившемся в летописи в 882 году. Согласно этой теории, в 2023 году Киеву исполняется 1541 год, делая его одним из древнейших городов Украины.

В 2023 году Киевская городская администрация не планирует проводить большие концерты на Майдане Незалежности, как это было раньше. Даже концерты на районных площадях не будут оглашаться заранее, чтобы избежать чрезмерной толпы.

Однако 27 и 28 мая запланировано шесть бесплатных экскурсий по историческим районам города, такими как Контрактовая площадь, Лукьяновка и Подол. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Киевской городской администрации.

Кроме того, в Музее истории Киева будут открыты выставки и проведены мастер-классы для детей.

Кинотеатр "Жовтень" предлагает фотовыставку Сергея Ристенко, которую можно будет посмотреть с 10:00 до 21:30.

Во дворе Музея Гончара будет организована ярмарка народного искусства с 27 по 28 мая с 10:00 до 19:00. Вход стоит 50 грн, а для участия в мастер-классах нужно предварительно зарегистрироваться.

28 мая Национальный музей истории Украины предлагает свою программу в День Киева, которая включает локацию мастеров-реконструкторов старинных музыкальных инструментов, локацию реконструкторов доспехов и одежды, концерт бандуристов, шоу от школы ирландского танца и другое. Время работы: с 12:00 до 16:15. Вход на территорию музея стоит 100 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, когда раздастся последний звонок в школах Киева в 2023 году.

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