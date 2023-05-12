День матери: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

В Украине отмечают День матери каждый год во второе воскресенье мая. В этом году праздничный день выпадает на 14 мая.

В этот день принято поздравлять бабушек, мам и женщин, имеющих детей. Не забудьте посетить ваших мам или хотя бы позвонить им или отправить поздравления в мессенджере.

А чтобы вам легче было найти нужные слова для приветствия, предлагаем узнать, как поздравить маму в прозе и красивой открытке.

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Поздравления для мамочки в прозе:

Матусю! Вітаю зі свято! Бажаю бути вічно молодою, щасливою, здоровою, красивою!

Дорога мамо, щиро вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров'я та безмежної любові!

Моя рідна матусю, зичу тобі найщирішої любові, здоров'я і щастя в цей прекрасний день.

День матері - найкращий привід, щоб віддати тобі належну повагу. Бажаю тобі незмінної турботи та вдячності від своїх дітей.

Найрідніша моя мамо, прийми мої щирі привітання з Днем матері. Бажаю тобі міцного здоров'я та багато щастя у житті.

Зі святом, рідна мамусічко! Я безмежно вдячний за все, що ти для мене робиш. Бажаю тобі великої радості та незмінної любові.

Шановна матусю, від щирого серця вітаю тебе зі святом. Нехай кожен день буде наповнений добром та благополуччям.

Для мене ти - найкраща на світі, і я щиро дякую тобі за все. Зичу тобі багато здоров'я та незмінної любові від своїх дітей.

Дорога мамусю, твої діти назавжди вдячні тобі за те, що ти завжди була поруч і підтримувала нас у життєвих труднощах. Зичимо тобі радості, здоров'я і щастя.

День матері - це свято любові, ніжності та турботи. Зичу тобі, мамо, щоб кожен день був наповнений радістю та взаєморозумінням зі своїми дітьми.

Приветствие маме в картинках:

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