'День сурка' – 30 лет: какие фильмы, похожие по сюжету на эту популярную классику, стоит посмотреть

Культовому фильму "День сурка" в этом году исполняется 30 лет. Он рассказывает об истории метеоролога Фила Коннорса, попавшего во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка в городке Панксатоне.

Только переосмыслив свое отношение к жизни, герой завоевывает внимание любимой женщины и вырывается из петли.

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Эту ленту можно просматривать каждый год. Приключения ее главного героя напоминают каждого из нас, кто проживает день за днем, иногда и не замечая, что каждый раз делает одно и то же и наступает на те же грабли. Кто-то замечает это и изменяет свою жизнь, а кто-то продолжает свое однотипное существование.

Фильм американского режиссера Гарольда Рамиса был создан после прочтения им работы философа и психолога Фридриха Ницше "Веселая наука". Ницше пытался раскрыть вопрос о сущности зла, связи между искусством и природой, об упорядочении мира, согласно логическим законам. Главное, что в этой работе Ницше пытался разобраться в проблематике понимания переоценки ценностей человека.

Главная мораль фильма "День сурка" состоит в том, что все временные проблемы и безвыходные ситуации мы создаем сами себе.

Если вы недавно просматривали эту культовую ленту, предлагаем вам подборку похожих по сюжету фильмов.

"Матрица времени"

США, 2017 год. Режиссер Ри Руссо-Янг.

Школьница Саманта Кингстон попадает в очень непростую ситуацию. В ее жизни наступает день, который может перечеркнуть его счастливое будущее. Попав в автокатастрофу, девушка утром просыпается в своей постели и заново проживает уже закончившийся день. Ее словно поглотила матрица времени, из которой нужно найти выход. После многократных переживаний одних и тех же событий она решает измениться, чтобы этот день стал другим.

"12:01"

США, 1993. Режиссер Джек Шолдер

Главному герою этой картины Барри Томасу пришлось пережить убийство близкого человека. После смерти подруги он ровно в полночь получает сильный электрический шок. После этого случая ежедневно его жизнь начинается то и дело одинаково. Во время повторений герой решил найти способ, как сделать, чтобы его подруга не погибла. Название фильма "12:01" отображает точное время, с которого Барри начинает свой зацикленный день.

"Провал во времени"

США, 1997. Режиссер Луи Морно

Это боевик в стиле научной фантастики. Девушка по имени Карен садится в машину незнакомца, единственного остановившегося, чтобы подвести ее. Они знакомятся во время совместной поездки, затем авто Фрэнка заезжает на заправку. Там герой фильма конфликтует с одним из клиентов и берется за оружие. Карен понимает, что села в авто к преступнику и пытается скрыться. Она прячется в доме, в котором расположена лаборатория, где проводят опыты с перемещениями во времени.

"Беги, Лола, беги"

Германия, 1998. Режиссер Том Тиквер

Сюжет фильма вращается вокруг девушки по имени Лола, которая должна помочь своему другу найти потерянный пакет с чужими деньгами. У нее есть всего 20 минут, чтобы доставить деньги.

Снова голый

Швеция, 2000. Режиссеры Мартен Кнутссон и Торкел Кнутссон

Главный герой ленты просыпается голым в лифте с презервативом в заднице. И все это произошло в день свадьбы. Каждый день эта ситуация повторяется, однако каждый день она дополняется скандинавским юмором.

Исходный код

США, 2011. Режиссер Дункан Джонс

Главный герой замурован в чрезвычайно неприятной зацикленной ситуации, где он вынужден в считанные минуты предотвратить террористический акт в поезде. Капитана Коултера Стивенса, с помощью программы, воплощают в теле Шона Фентресса, ехавшего подорванным поездом. Задача Коултера – найти бомбу, вычислить террориста и способ детонации взрывного устройства.

Напомним, UAportal собрал 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Возможно, эти ленты подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

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